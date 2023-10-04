Эта "тайная" функция есть у многих овощечисток. Зачем нужна?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.10.2023 11:23 , Обновлено: 04.10.2023

Чтобы очистить от кожуры картошку, огурцы, морковь кто-то использует исключительно нож. Но для других нет ничего проще, чем сделать это с помощью специального инструмента — овощечистки. Оказывается, не все знают о ее двух очень полезных функциях, которые помогут сэкономить время и силы.

С помощью овощечистки мы быстро и тщательно очищаем овощи. Причем, это получается не слишком грубо, и мы не тратим много продуктов впустую.

Однако, как выяснилось, некоторые используют овощечистку, не знают, зачем на ней нужны дополнительные элементы, которые расположены на боковой части инструмента.

Они бывают разной формы.

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“Плавник”

Например, на вашей овощечистке может быть вот такой “плавник”:

Фото: Genialne

Оказывается, его тоже предлагают использовать для очистки. Этот “плавник” отлично поможет справится с твердой и толстой кожурой, например, мандаринов, апельсинов или грейпфрутов. Воткните конец в кожуру и протяните ее на несколько сантиметров. Так вам не придется пачкать лишний нож.

Фото: Genialne

[info_b]Но также этим плавником удобно будет вырезать глубокие пятна на овощах и фруктах.[/info_b]

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Петли

А еще на боковой части вашего инструмента может быть не “плавник”, а петля или две — одна круглая, другая заостренная.

Они чаще нужны для того, чтобы справится с главным противником при чистке картофеля — черными глазками и мелкими дырочками. Просто погрузите острую или круглую петлю в картофель и эффективным движением выковыряйте плохую часть овоща.

Но такие петли также помогут очистить толстую кожуру апельсинов и других фруктов.

А вы правильно используете овощечистку?

А ранее Телеграф писал, что, возможно, многие неправильно чистят овощи этим инструментов.

Так, пользовательница TikTok сняла видео, в котором показала, как на самом деле нужно чистить овощи овощечисткой, чтобы этот процесс занимал как можно меньше времени. Судя по тому, что видео набрало более 2 млн просмотров, 314 тыс. лайков и 13 тыс. репостов – о таком способе не знали многие.

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