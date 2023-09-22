Большинство людей режет перец неправильно? В Сети показали, как проще справиться с семенами

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Опубликовано: 22.09.2023 09:13 , Обновлено: 22.09.2023

Обычный перец вряд ли можно назвать проблемным овощем. Его легко готовить, и мало у кого возникают трудности с нарезкой. Однако, семена иногда доставляют неприятности: рассыпаются по всей кухне и прилипают к рукам. Все из-за одной ошибки. В TikTok показали, как ее избежать.

Видео набрало более 12 миллионов просмотров. Вероятно, многие зрители опробовали этот способ нарезки перца.

По мнению автора, этот способ самый лучший — чистый, быстрый и эффективный. На все про все уходит не более 15 секунд. Что нужно сделать? Вот несколько шагов:

отрезать саму плодоножку; перевернуть перец так, чтобы плодоножка касалась разделочной доски; вырезать все бороздки; оторвать каждую из них; разрезать овощ на части.

Это позволит быстро избавиться от семян, ведь ни на одном кусочке их не будет. Если вы заметите, что на разрезанной части осталась мякоть, можно аккуратно срезать ее.

Посмотрите, как это делает автор ролика:

[link href=“https://www.tiktok.com/@theloriconway?refer=embed” title=“@theloriconway” target=“_blank” rel=“noopener”] @theloriconway [/link] ??no other way to cut a pepper!![link href=“https://www.tiktok.com/tag/crazybusymama?refer=embed” title=“crazybusymama” target=“_blank” rel=“noopener”] #crazybusymama [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/crazybusymamahack?refer=embed” title=“crazybusymamahack” target=“_blank” rel=“noopener”] #crazybusymamahack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehacks?refer=embed” title=“lifehacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7261817786433899307?refer=embed” title=”♬ original sound - lori” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - lori [/link]

Как правильно собрать семена перцев?

Как ранее писал Телеграф, сбор семян перцев — важный этап для тех, кто занимается выращиванием овощей. Сделать это можно как с домашними, так и с магазинными плодами. К сожалению, не всегда этот процесс проходит гладко, и многие сталкиваются с неожиданными проблемами. Но есть хитрость, благодаря которой у вас точно появится, как минимум, отличная рассада.

Как правильно собрать семена перцев? Узнали главный секрет