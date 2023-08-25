Эта смесь поможет легко снять этикетку с банки. Нужны всего 2 простых ингредиента
Готовите закатки на зиму, но у вас остались только стеклянные банки с этикетками? Их нужно обязательно снять, хотя сделать это бывает совсем непросто. Наклейки оставляют неприятные липкие следы и даже отбивают желание использовать емкость повторно. Как хорошо, что все же есть эффективное домашнее средство, которое поможет снять этикетки, а также убрать остатки клея.
Как легко снять этикетку с банки?
Снимать наклейки с банок перед тем, как снова их использовать, важно и нужно. Так мы не только делаем банку визуально приятной, но и предотвращаем рост грибков и бактерий, которые могут развиваться на этикетках.
Для того, чтобы оттереть банки от наклеек, вам понадобится всего лишь пищевая сода, любое растительное масло, а также грубая губка.
- Приготовьте пасту из пищевой соды и масла в равных частях.
- Нанесите смесь на этикетку.
- Оставьте на ночь, а затем сотрите губкой.
Кроме того, можно попробовать оттереть клей жидкостью для снятия лака с ногтей или уксусом.
Как легко снять наклейку? Просто приложите к ней это и потяните
Как отмыть банки от неприятного запаха?
При повторном использовании банок возникает и другая проблема — противный, иногда затхлый запах, несмотря на то, что вы только что вымыли тару. Чтобы избавится от него, попробуйте следующие домашние средства:
- Уксус. Сам по себе он может иметь довольно сильный запах, но он также прекрасно удаляет другие. Наполните банку дистиллированным белым уксусом и водой в соотношении 1:1, затем снимите крышку и оставьте смесь на ночь. Утром снова промойте банку теплой водой с жидкостью для мытья посуды и высушите. После такой обработки от неприятного запаха не должно остаться и следа.
- Горчица. Залейте теплой водой измельченные семена горчицы в банке и оставьте на весь день.
Этими крышками нельзя закатывать огурцы. А какие взять для варенья, чтобы год простояло?