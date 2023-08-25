Эта смесь поможет легко снять этикетку с банки. Нужны всего 2 простых ингредиента

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Опубликовано: 25.08.2023 11:58 , Обновлено: 09.09.2023

Готовите закатки на зиму, но у вас остались только стеклянные банки с этикетками? Их нужно обязательно снять, хотя сделать это бывает совсем непросто. Наклейки оставляют неприятные липкие следы и даже отбивают желание использовать емкость повторно. Как хорошо, что все же есть эффективное домашнее средство, которое поможет снять этикетки, а также убрать остатки клея.

Как легко снять этикетку с банки?

Снимать наклейки с банок перед тем, как снова их использовать, важно и нужно. Так мы не только делаем банку визуально приятной, но и предотвращаем рост грибков и бактерий, которые могут развиваться на этикетках.

Для того, чтобы оттереть банки от наклеек, вам понадобится всего лишь пищевая сода, любое растительное масло, а также грубая губка.

Приготовьте пасту из пищевой соды и масла в равных частях. Нанесите смесь на этикетку. Оставьте на ночь, а затем сотрите губкой.

Кроме того, можно попробовать оттереть клей жидкостью для снятия лака с ногтей или уксусом.

Как легко снять наклейку? Просто приложите к ней это и потяните

Как отмыть банки от неприятного запаха?

При повторном использовании банок возникает и другая проблема — противный, иногда затхлый запах, несмотря на то, что вы только что вымыли тару. Чтобы избавится от него, попробуйте следующие домашние средства:

Уксус. Сам по себе он может иметь довольно сильный запах, но он также прекрасно удаляет другие. Наполните банку дистиллированным белым уксусом и водой в соотношении 1:1, затем снимите крышку и оставьте смесь на ночь. Утром снова промойте банку теплой водой с жидкостью для мытья посуды и высушите. После такой обработки от неприятного запаха не должно остаться и следа.

Сам по себе он может иметь довольно сильный запах, но он также прекрасно удаляет другие. Наполните банку дистиллированным белым уксусом и водой в соотношении 1:1, затем снимите крышку и оставьте смесь на ночь. Утром снова промойте банку теплой водой с жидкостью для мытья посуды и высушите. После такой обработки от неприятного запаха не должно остаться и следа. Горчица. Залейте теплой водой измельченные семена горчицы в банке и оставьте на весь день.

Этими крышками нельзя закатывать огурцы. А какие взять для варенья, чтобы год простояло?