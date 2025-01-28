Эта домашняя смесь отмоет решётку вентиляции добела. Как очистить без демонтажа?

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Опубликовано: 28.01.2025 13:25 , Обновлено: 28.01.2025

Несмотря на скромные размеры решётки от вытяжки, её очистка часто входит в топ самых неприятных частей уборки. Подобраться к ней часто совсем неудобно, не говоря уже о том, чтобы очистить всю скопившуюся за время копоть. Однако есть несколько методов справиться с той проблемой без особых усилий. Telegraf.news нашёл способы очистки вентиляционной решётки с её снятием и без.

Очистка решётки от вытяжки многими откладывается в силу разных обстоятельств. В какие-то моменты её просто не замечают, а в другие процесс кажется слишком утомительным и времязатратным, чтобы тратить на него силы. Меж тем налипшие пыль, грязь и жир на вентиляционной решётке не только выглядят неэстетично, но и напрямую препятствуют её работе.

К счастью, если заручиться правильными средствами, то дело пойдёт быстрее.

Как отмыть решётку со снятием?

Гораздо проще и эффективнее отмыть решётку можно, если её демонтировать. В таком случае можно приготовить раствор, который смягчит все накопившиеся на ней загрязнения, после чего их можно будет стереть без труда.

Вам понадобятся:

миска,

горячая вода,

таблетка для посудомоечной машины,

перчатки,

губка и старая зубная щётка.

[info_b]Если у вас нет таблеток для посудомойки, либо вы не хотите их использовать, то замените этот ингредиент 3-4 столовыми ложками уксуса. Эффект будет немного слабее, но решётка также хорошо отмоется.[/info_b]

Налейте в миску воду, добавьте таблетку и подождите, пока она растворится. Затем погрузите сетку в раствор, прижмите чем-нибудь, чтобы не всплывала, и оставьте на 10 минут. По истечению времени наденьте перчатки, выньте решётку и протрите губкой и щёткой, чтобы достать размякшие загрязнения с тяжелодоступных мест. Сполосните, высушите и установите на место.

Также вы можете приготовить раствор с кислородным отбеливателем на основе перкарбоната натрия. Залейте решётку с этим средством горячей водой и выждите согласно инструкции.

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Как отмыть решётку, не снимая?

Иногда демонтировать решетку непросто либо на это совсем нет времени. Отмыть её с внешней стороны можно и без демонтажа.

Вам понадобятся:

пульверизатор,

бумажные полотенца,

зубная щетка,

домашняя смесь.

Для приготовления смеси лучше всего использовать пасту из пищевой соды (добавьте в нее немного воды). Но есть и другие варианты, например, лимонная кислота или жидкость для мытья посуды.

Сначала аккуратно смочите сетку водой из пульверизатора. Затем нанесите на нее пасту и подождите 10–15 минут.

По истечении этого времени потрите зубной щеткой, стараясь удалить как можно больше средства и загрязнений. Наконец, еще раз опрыскайте водой, подложив под решётку полотенце, чтобы ничего не пролилось. После чего вытрите решётку насухо.

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