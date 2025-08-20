Эксперт по уборке посоветовала домашнее средство из 2 ингредиентов, чтобы избавиться от плесени в манжете стиралки
Эксперт по уборке раскрыла в своем видео в TikTok очень простой способ избавиться от плесени внутри стиральной машины. По ее словам, достаточно смешать всего лишь два ингредиента.
Внутри прибора, особенно на резиновом уплотнителе, часто образуется плесень из-за сочетания влаги, отсутствия вентиляции и органических остатков моющего средства.
Но, по словам домохозяйке Шантель Милы из Мельбурна (Австралия), которую ее 1,6 миллиона подписчиков в TikTok называют Мамой Милой, с этой проблемой можно быстро справиться, используя два натуральных средства. Это уксус и эфирное масло.
«Смешайте одну чашку белого уксуса и 20 капель масла чайного дерева или гвоздики», — посоветовала Шантель в своем видео.
Чтобы добиться наилучшего результата, она посоветовала смочить несколько тряпок в смеси, а затем положить их на резиновый уплотнитель.
По словам Шантель, важно дать раствору время, чтобы подействовать, однако во время ожидания можно выполнить и другие задачи по уборке - например, очистить фильтр для воды, а также лоток.
По истечение времени, нужно протереть уплотнители, чтобы удалить плесень и споры.
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Кстати, мастера рекомендуют очищать и барабан стиральной машины — хотя бы 1 раз в 3 месяца. Для этого можно использовать простые уксус и соду.
Также некоторые хозяйки рекомендуют использовать кислородный отбеливатель на основе перкарбоната натрия и таблетки для посудомоечной машины для профилактической очистки стиральной машины.
Почему в манжете стиралки скапливается вода?
К слову, иногда, доставая очередную порцию одежды из барабана стиральной машины, можно заметить, что в манжете осталась стоять вода. Иногда она стекает сама, а иногда без вмешательства уже не обходится. Кто-то пытается вытереть влагу тряпочкой, но есть и другой простой способ исправить проблему. Telegraf.news узнал, как мастера по ремонту стиральных машин решают этот недостаток.
По словам специалистов, справиться с проблемой можно при помощи обычной небольшой отвёртки, например, крестовидной. Отогните резинку уплотнителя, и вы заметите дренажные отверстия. В зависимости от модели стиральной машины их может быть 2-3 или одно побольше. Аккуратно вставьте туда отвёртку и прокрутите, чтобы прочистить грязь из отверстий. После этого вода вновь будет беспрепятственно уходить из манжеты.
Почему в манжете стиральной машины скапливается вода? Мастер показал, как исправить проблему одним действием