Еда пригорает при жарке? Попробуйте этот трюк — и навсегда забудете о проблеме
Чистить жирную сковороду — не самое приятное занятие. А если к тому же еда пригорела, то это уже катастрофа на кухне. Конечно, в большинстве случаев сковороду можно спасти и вернуть ей прежнее состояние, но это требует больших усилий и много времени. Можно ли как-то предотвратить подобные ситуации и облегчить себе жизнь? Такой способ есть.
Чтобы свести к минимуму риск подгорания и пригорания пищи, при жарке следует соблюдать несколько правил.
Не забывайте дожидаться, пока масло хорошо разогреется. Продукты, которые вы кладете на сковороду, должны быть как можно более сухими.
Не забывайте также контролировать время, помешивать или переворачивать. Однако мясо не следует сильно вдавливать в сковороду. Это принесет только вред.
Что сделать, чтобы масло не брызгало при жарке? Положите на сковороду это
Придерживаясь этих правил, мы имеем шанс избежать подгорания. Однако остается еще жирная сковорода, которую нужно отмыть. Но и у этой проблемы есть решение.
Все, что вам нужно сделать, — положить на сковороду пергаментную бумагу и налить масло только на нее. Так сковорода останется чистой во время жарки. Больше не нужно упорно отмывать жирную поверхность. К тому же, такой способ снижает риск пригорания.
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На пергаментной бумаге, среди прочего, можно приготовить и нежный омлет. Тогда его будет легче снять со сковороды, не опасаясь, что он развалится.
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Ранее Телеграф писал, что многие просто выливают масло в раковину после жарки. Но это большая ошибка, за которую можно дорого заплатить. Есть более безопасный способ избавиться от жира.
Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах