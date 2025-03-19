Дождь снова оставил разводы на вымытых окнах? Добавьте это в воду — и эффект чистоты останется надолго

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Опубликовано: 19.03.2025 10:57 , Обновлено: 19.03.2025

С приходом весны многие хозяйки стремятся поскорее вымыть окна, чтобы впустить в квартиры побольше солнечного света. Однако случается, что после процедуры проходит дождь, который вновь украшает стекла неприглядными разводами, на которые так больно смотреть. К счастью, этой неприятности можно избежать, если включить в раствор один копеечный ингредиент. Этот хитрый трюк использовали еще наши бабушки.

Сейчас рынок буквально переполнен моющими средствами для стёкол на любой вкус и кошелёк. Однако нередко эффект от мытья ими не радует своей долговечностью. На самом деле многие просто забыли, что вымыть окна можно гораздо дешевле и эффективнее при использовании бабушкиного трюка.

Этот бабушкин трюк избавит окна от разводов надолго

Фото: istockphoto.com

Существует простой способ продлить чистоту окон, защитив их от пятен дождя, пыли и других загрязнений. Достаточно воспользоваться недорогим средством из аптеки. Речь идёт о глицерине , также известном как сахарный спирт. Это дешёвое и нетоксичное средство ранее активно использовалось многими хозяйками для решения бытовых проблем, однако сегодня оно стало незаслуженно забытым.

Тем не менее, глицерин по-прежнему можно приобрести в любой аптеке за копейки. Так, пузырёк объёмом 25 мл обойдётся примерно в 1,50-2 рубля.

Для мытья окон достаточно всего нескольких капель, чтобы долго наслаждаться чистотой без разводов и пятен. Дело в том, что после мытья окон глицерином на них образуется невидимая защитная пленка , благодаря которой капли дождя равномерно стекают по стеклу, не оставляя разводов.

Кроме того, глицерин предотвращает оседание пыли , пыльцы и других загрязнений на окнах. Поэтому это идеальное решение для людей, живущих в крупных городах, а также для весеннего периода, когда в воздухе много цветочной пыльцы и пыли.

Ещё одно достоинство глицерина — его полирующие свойства . Благодаря ему окна выглядят свежевымытыми долгое время. И самое лучшее — этот трюк, известный уже много поколений, не требует использования химикатов или траты целого состояния.

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Как сделать средство для мытья окон из глицерина?

Фото: The Spruce

Мытьё окон глицерином можно осуществлять двумя способами. Те, кто не имеет ничего против обычного средства для мытья стёкол, могут усовершенствовать его, добавив несколько капель глицерина.

Однако если вы хотите получить полностью экологически чистый и домашний продукт, вы можете легко приготовить его самостоятельно.

Для приготовления такого средства вам понадобятся:

1 литр воды (желательно дистиллированной),

1 стакан уксуса,

10 капель глицерина.

Вылейте все ингредиенты в распылитель и тщательно перемешайте. Перед использованием встряхните флакон, чтобы ингредиенты снова смешались. Распылите приготовленное средство на окна и вымойте их обычной губкой с мягкой поверхностью. Затем протрите насухо салфеткой из микрофибры.

Вы также можете применить ещё один бубушкин трюк и вопользоваться старыми газетами для полировки. Таким образом, вы получите долговечные, блестящие окна, устойчивые к пятнам от дождя и любой грязи.

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