Добавьте в воду эту специю и помойте полы. Эффект превзойдет все ваши ожидания

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Опубликовано: 29.04.2024 10:51 , Обновлено: 29.04.2024

Каждый из нас стремится найти наилучшие способы уборки дома, поэтому важно знать о новых и эффективных методах. Например, одна недорогая специя поможет справится с загрязнениями пола в мгновение ока. Этот необычный способ обещает превзойти все ожидания и принести невероятные результаты. Как приготовить полироль для пола в домашних условиях?

Какая специя поможет убрать в доме?

Чаще всего мы используем эту специю в выпечке или кулинарии. Она дарит невероятный сладковато-пряный аромат. Оказывается, у нее гораздо больше применений, чем вы думаете, и она может стать отличным помощником при уборке.

Никто не подозревает, что идеальным средством для мытья полов является… корица. Эта пряность не только оставит в помещении тонкий аромат сладких булочек, но и окажет антибактериальное действие, не оставляя разводов.

Как приготовить средство для мытья пола?

Достаточно добавить половину чайной ложки корицы в ведро теплой воды с мягким средством для мытья пола и перемешать.

Затем тщательно протрите пол шваброй. Эффект будет мгновенным, и вы сразу же заметите разницу.

Учёные выяснили, что у хозяев домашних животных полы чище, чем у тех, у кого их нет. Почему?

Проблемы с муравьями

Интересно отметить, что если вы живете на первом этаже или в доме, добавление корицы будет эффективно отпугивать муравьев. Это отличная новость для тех, у кого есть проблемы с ними. Приложив немного усилий, вы сможете убить двух зайцев одним выстрелом: получить чистый и пахнущий пол и избавиться от незваных гостей.

Освежитель воздуха

Вы также можете сделать домашний освежитель воздуха из корицы, что очень просто и к тому же дешево.

Налейте стакан теплой воды в бутылку с распылителем и насыпьте туда 2 столовые ложки корицы. Лучше всего, если корица будет свежемолотой. Так аромат будет более насыщенным.

Чтобы немного усилить нотки аромата, можно добавить в раствор несколько капель эфирного масла, например, апельсинового или ванильного.

Распыляйте его в комнате по мере необходимости и не забывайте встряхивать флакон перед каждым использованием. Специи любят оседать на дно.

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