Учёные выяснили, что у хозяев домашних животных полы чище, чем у тех, у кого их нет. Почему?
Эксперты-микробиологи из Великобритании проанализировали полы в жилых помещениях двух групп людей. Учёные обнаружили, что наиболее грязные напольные покрытия встречаются у людей без животных, чем у тех, у кого они есть. С чем это связано?
“Дома с домашними животными оказались на 40% чище, чем дома без них”, сообщило издание Daily Star.
Эксперты посчитали, что владельцы домашних животных убираются в доме гораздо чаще. Поэтому, как правило, они живут с меньшим количеством микробов на своих полах.
Кстати, лучшим методом уборки для дома британские учёные назвали пароочистители — они на 76% снижают количество бактерий. Чуть менее эффективными средствами служат белый уксус, смешанный с водой, и пылесос, которые делают жилище на 71% чище.
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