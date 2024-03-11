Учёные выяснили, что у хозяев домашних животных полы чище, чем у тех, у кого их нет. Почему?

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Опубликовано: 11.03.2024 12:40 , Обновлено: 11.03.2024

Эксперты-микробиологи из Великобритании проанализировали полы в жилых помещениях двух групп людей. Учёные обнаружили, что наиболее грязные напольные покрытия встречаются у людей без животных, чем у тех, у кого они есть. С чем это связано?

“Дома с домашними животными оказались на 40% чище, чем дома без них”, сообщило издание Daily Star.

Эксперты посчитали, что владельцы домашних животных убираются в доме гораздо чаще. Поэтому, как правило, они живут с меньшим количеством микробов на своих полах.

Кстати, лучшим методом уборки для дома британские учёные назвали пароочистители — они на 76% снижают количество бактерий. Чуть менее эффективными средствами служат белый уксус, смешанный с водой, и пылесос, которые делают жилище на 71% чище.

Ранее Телеграф писал, что эксперты по сну назвали неприятную причину, по которой никогда не стоит ложится спать с мокрыми волосами или даже упираться головой в изголовье кровати, например, во время чтения или просмотра фильма.

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