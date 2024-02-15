Что нужно обязательно сделать белорусам перед весной? Нашли 5 важных занятий

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Опубликовано: 15.02.2024 10:37 , Обновлено: 21.02.2024

Февраль приносит (возможно, немного преждевременно) ощущение того, что на улице уже почти весна. А весна - это солнце, Пасха и, конечно же, время для весенней уборки. И то, что тепло еще не наступило, не означает, что этому нельзя уделить время в феврале. Что стоит сделать белорусам?

Чистое пространство означает свежие мысли, поэтому неудивительно, что уборка часто помогает бороться со стрессом. Эксперты рассказали, где обязательно нужно навести порядок в преддверии весны.

Садовые инструменты

Кэролайн Робертс, профессиональный организатор и владелица компании This Simplified Island, посоветовала начинать подготовку сада в конце зимы.

“Поскольку весна уже не за горами, это идеальное время, чтобы навести порядок в сарае и организовать полки для садовых инструментов”.

В феврале она порекомендовала перебрать и почистить инвентарь, купить удобрения и подготовить контейнеры для рассады.

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Ненужные предметы на полках

Марисса Хагмайер, соучредитель NEAT Method, также посоветовала очистить дом от хлама. Например, уделите время тому, чтобы избавиться от чистящих средств, которые больше не нужны или срок годности которых истек.

“Убедившись, что у вас есть все, что входит в список необходимых вещей, вы также подготовитесь к успешной весенней уборке”, - сказала Хагмейер.р.

Весенние вещи

Также в феврале самое время подготовить весенние вещи и реорганизовать пространство на полках. Выбросьте все, чем вы не пользовались или что пострадало от зимней погоды (например, обувь, которая начала протекать). Сделав это сейчас, вы сократите объем работы во время весенней уборки.

Беспорядок в бумагах

Вам также следует просмотреть все бумаги, которые накопились в ящиках или на столах за последний год.

Февраль - идеальное время, чтобы пересмотреть счета, отчеты или документацию, которая больше не актуальна.

Лекарства

Сезон гриппа и простуд еще не закончился, поэтому самое время просмотреть свою аптечку на предмет просроченных или использованных лекарств. Неплохо бы оптимизировать пространство: выбросить все просроченные лекарства, а остальные рассортировать по категориям: средства от кашля, болеутоляющие, лекарства от аллергии и т. д.

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