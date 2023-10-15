Натрите деревянную мебель этим домашним средством. От царапин не останется ни следа

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Опубликовано: 15.10.2023 08:01 , Обновлено: 14.10.2023

Деревянная мебель, к сожалению, имеет свойство быстро покрываться некрасивыми царапинами. Даже если вы тщательно ухаживаете за ней, избежать повреждений не всегда удается. К счастью, от них можно легко и быстро избавиться. Для этого достаточно воспользоваться одной из бытовых хитростей.

Как предотвратить царапины на мебели?

Если вы только что купили мебель и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше, позаботьтесь об этом сразу же. Эксперты советуют пропитать детали специально предназначенным для этого средством из магазина.

Благодаря этому простому действию царапины не будут появляться слишком быстро, и даже пройдет много лет, прежде чем вы заметите первое заметное повреждение.

Как замаскировать царапины на дереве?

Если вы не можете больше смотреть на свой деревянный стол и другую поцарапанную мебель, попробуйте избавиться от повреждений домашними средствами. В большинстве случаев вы не потратите на хитрости ни копейки.

Орехи

Первый способ — использовать неочищенные орехи. Выбирайте орехи пекан, бразильский, итальянский или миндаль, цвет которых наиболее близок к цвету мебели. Потрите царапины, и вскоре вы заметите разницу.

Уксус и оливковое масло

Смешайте продукты в соотношении 1:1 и вотрите смесь в мебель. Она будет действовать как воск и быстро улучшит внешний вид древесины. Если вы не хотите использовать уксус, его можно заменить лимонным соком.

Кофейная гуща

Нанесите е с помощью палочки для чистки ушей на темную мебель. Царапины исчезнут в считанные секунды.

Мелок

Выберите цвет, близкий к цвету мебели, и потрите царапины, чтобы заполнить их. Отполируйте мебель и наслаждайтесь ее новым видом.

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