Что делать, если не хочется готовить на Новый год? Собрали 9 простых решений для новогоднего стола

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Опубликовано: 27.12.2024 12:35 , Обновлено: 27.12.2024

Представьте себе новогодний вечер без бесконечной готовки у плиты, суеты и боязни не успеть накрыть стол к приходу гостей. Как насчёт того, чтобы встретить праздник легко и весело, не отказываясь при этом от вкусных блюд? В этой статье мы расскажем, как сделать ваш Новый год незабываемым, даже если кулинарные подвиги – последнее, чем вы хотите заниматься!

Выбирайте простые в готовке блюда

Если не хочется готовить на Новый год, но без домашней еды вы не мыслите праздник, выберите для новогоднего стола самые любые блюда, на приготовление которых не уходит много времени. Классические новогодние салаты, мясные, сырные и рыбные нарезки, запечённая в пакете курица или рыба под травами— выберите простые блюда, чтобы не стоять часами у плиты.

Заранее приготовьте заготовки для новогоднего стола

За день до Нового года подготовьте все нужные ингредиенты для блюд. Например, отварите и нарежьте овощи для салатов, и 31 декабря вам останется лишь заправить их перед подачей.

За несколько дней до праздника можно приготовить и заморозить котлеты, пельмени, вареники. В день Нового года останется только разогреть их. Не бойтесь заморозки! Многие продукты при низких температурах ничуть не теряют своих вкусовых качеств. Например, начинка для фаршированных блюд, заранее нарезанные и приправленные овощи для гарниров, бульоны, мясной фарш, блинчики и тесто для печенья могут храниться в морозилке больше месяца без потери вкуса. Их можно будет использовать спустя длительное время.

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Используйте магазинные полуфабрикаты

Отбивные, фаршированный перец, блинчики с различными начинками и многое другое для праздничного стола можно найти в любом супермаркете. Если нет желания или возможности готовить на Новый год, можно купить замороженные готовые блюда и разогреть перед приходом гостей.

Для приготовления сладких блюд можно использовать готовые смеси, например, для тортов. Для начинки — крем-чиз и фруктовые джемы.

Закажите готовую еду

Сейчас существует множество сервисов доставки еды, где можно выбрать блюда для праздничного стола: от салатов до горячих блюд и десертов. В преддверии Нового года некоторые сервисы доставки продуктов предлагают значительные скидки.

Купите готовые блюда в магазине

В супермаркетах перед праздниками всегда большой выбор готовых салатов, закусок, выпечки и даже горячих блюд. Всё, что нужно – просто разложить по тарелкам.

[info_b]Недостатки: готовая еда стоит существенно дороже приготовленной самостоятельно. Кроме того, в праздники спрос на подобные услуги возрастает и поток заказов, а также желание быстро заработать могут привести к снижению качества продукции.[/info_b]

Устройте тематический ужин

Попробуйте выбрать необычную кухню для вашего новогоднего стола. Например, японская кухня с суши и роллами, итальянская с пастой и пиццей или мексиканская с тако и начос. Такие блюда часто готовятся быстро и просто.

Организуйте фуршет

Вместо традиционного застолья можно устроить лёгкий фуршет с закусками, канапе, фруктовыми и сырными тарелками. Всё это легко готовится и не требует много времени.

Устройте кулинарный челлендж

Если у вас большая компания, можно разделить обязанности по приготовлению блюд между всеми участниками. Каждый у себя дома приготовит по одному блюду, а потом все соберутся за общим столом.

Другой вариант — договоритесь с друзьями или родственниками о том, чтобы каждый принёс одно блюдо. Так вам не придётся готовить весь стол самостоятельно, а разнообразие будет обеспечено.

Не готовьте вовсе

Иногда стоит просто расслабиться и провести вечер без застолья. В конце концов, главное в празднике – это хорошее настроение и душевная компания. Можно посмотреть фильмы, поиграть в настольные игры или прогуляться на свежем воздухе. Главное – чтобы вам было комфортно и приятно проводить этот праздник!

Не забывайте, что Новый год – это прежде всего время для отдыха и наслаждения моментом. Главное – создать уютную атмосферу и наслаждаться компанией близких людей.

Ранее Telegraf.news писал, что многие из нас даже не подозревают о полном потенциале скромного ящика, расположенного прямо под духовкой. Хотя традиционно многие используют его для хранения противней, сковородок и форм, в нем скрыта функция, которая может произвести революцию в ежедневном приготовлении пищи. Зачем класть туда пустые тарелки в новогодние праздники?

Зачем белорусам класть пустые тарелки в духовку? Этот трюк точно спасет в новогодние праздники