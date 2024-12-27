Как быстро повесить огоньки на ёлку? В TikTok показали способ, где не нужно "ходить вокруг"

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Опубликовано: 27.12.2024 11:28 , Обновлено: 27.12.2024

Нарядная и сверкающая огнями ёлка - атрибут, без которого невозможно представить Новый год. Однако, когда дело доходит до развешивания гирлянды на ней, растерять праздничное настроение можно очень быстро. Огоньки спутываются, а вокруг дерева приходится нахаживать бесконечные круги в попытках уложить их красиво. Но существует способ, который может значительно облегчить этот процесс. В TikTok поделились простым, но эффективным лайфхаком для развешивания огоньков, который подойдёт даже для трендовой гирлянды-росы.

Трендовые огоньки-роса уже успели уничтожить массу нервных клеток своих обладателей. Их провода имеют свойство путаться в процессе, а ведь нужно еще равномерно и аккуратно распределить их по веточкам.

Однако есть способ, благодаря которому процесс можно значительно упростить, и он подойдет как для гирлянды-росы, так и для других ёлочных огоньков.

По словам пользовательницы TikTok с ником HolidayHangups, те, кто развешивает огоньки, оборачивая их вокруг ёлки, делают это неправильно и усложняют себе задачу. На видео она показала более простой способ.

Суть его проста и заключается в том, чтобы не оборачивать огоньки вокруг ёлки, а украшать её методом «сверху вниз зигзагом».

“Повесьте гирлянды на свою ёлку сверху вниз, а не вокруг. Это просто намного проще! Если вы вешаете гирлянды каким-либо другим способом, я призываю вас попробовать это!” — рассказала под видео автор видеоролика.

https://www.tiktok.com/@holidayhangups/video/7433952269168807214?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121433650%2C121404359%2C121477481%2C121351166%2C121487028%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121494655%3Bnull%3Bembed_share&refer=embed&referer_url=telegrafi.com%2Fnjerezit-sapo-e-kuptuan-se-gjate-gjithe-kohes-kane-varur-gabim-dritat-e-pemes-se-krishtlindjes%2F&referer_video_id=7433952269168807214

Некоторые комментаторы задались вопросом, как при таком методе развесить огоньки с других сторон. Однако из других роликов девушки видно, что это не проблема. Нужно просто постепенно перемещаться с огоньками в нужную сторону. Таким образом, они не будут путаться.

https://www.tiktok.com/@holidayhangups/video/7428661570026163498

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