Что делать, если к сковороде начала прилипать еда? Понадобятся всего 3 натуральных ингредиента

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Опубликовано: 15.05.2024 14:44 , Обновлено: 15.05.2024

Иногда даже опытные кулинары могут столкнуться с проблемой, когда при готовке еда начинает прилипать к сковороде. Это может усложнить процесс, а также и ухудшить вкус блюда. Однако есть простое и эффективное решение этой проблемы, которое требует всего лишь трех доступных домашних ингредиентов.

Простым лайфхаком поделилась в Instagram блогерша с ником @recepti_zumka.

“Я тоже не верила, пока сама не проверила”, — сказала она на видео.

По ее словам, всё, что вам понадобится, это 3 ингредиента (которые наверняка есть у вас дома):

сода — 1 столовая ложка;

уксус — 150 мл;

водка 50 гр.

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Насыпьте на сковородку соду, налейте уксус и водку (если дома нет, можно купить в магазине самую маленькую бутылочку). Поставьте на огонь и прокипятите 2 минуты после закипания.

[info_b]Автор видео посоветовала делать это в маске, очках и перчатках, потому что “резкий запах уксуса может повредить носоглотку и глаза”.[/info_b]

Затем хорошо промойте посуду под проточной водой. Готово— еда больше не будет прилипать к сковородке.

Такой способ оценили более 100 тыс. пользователей Instagram. В комментариях предложили заменить водку перекисью водорода. Кроме того, некоторые посоветовали просто прогреть на сковороде соль.

Ранее Telegraf.news писал, как удалить нагар на тефлоновой сковороде. Этот вопрос часто возникает из-за боязни повредить хрупкое покрытие. Оказывается, не обязательно тратить много денег на специальные чистящие средства. Есть простой и эффективный способ безопасно избавиться от грязи со сковороды с помощью всего одного продукта.

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