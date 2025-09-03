Чеснок не испортится до следующего лета, если сделаете так. Зачем нужна соль?

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Опубликовано: 03.09.2025 15:08 , Обновлено: 03.09.2025

Многие белорусы знают, как неприятно, когда чеснок прорастает или гниёт всего через несколько месяцев после сбора. Однако существуют проверенные способы сохранить чеснок свежим и полезным до следующего лета. Всё, что вам нужно, — это создать подходящие условия и использовать несколько хитростей, которыми пользуются опытные садоводы.

Как выбрать чеснок для хранения?

Для длительного хранения подходит только здоровый, сухой чеснок. Зубчики должны быть плотными, без трещин и пятен. Лучше выбирать сорта с более толстой кожицей — они дольше сохраняются.

Подготовка чеснока к хранению

Важно не спешить с обрезкой корней и стеблей — они защищают чеснок от высыхания.

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Оптимальные условия для сохранения свежести чеснока

Чеснок лучше всего хранить в тёмном, прохладном и сухом месте. Озимый чеснок хорошо сохраняется при температуре от 0 до 4°C, а яровой — от 16 до 20°C. Влажность не должна превышать 60%, так как чрезмерная способствует гниению.

Альтернативные способы хранения чеснока

Бумажные пакеты или коробки.

Сушка или заморозка: Очищенный чеснок можно высушить или заморозить, чтобы сохранить его аромат.

Очищенный чеснок можно высушить или заморозить, чтобы сохранить его аромат. Масло или уксус: измельченный чеснок можно настаивать в масле или уксусе, но в таком виде его можно хранить только несколько месяцев.

Секрет опытных садоводов

Белорусский агроном, профессиональный садовод Петр Ломонос посоветовал еще один интересный способ, как сохранить чеснок до следующего урожая.

По его словам, в этом поможет соль.

“Мы можем взять любое ведерко. Укладываем луковицы - присыпаем солью. Укладываем луковицы - присыпаем солью”, — порекомендовал он.

По словам специалиста, соль забирает лишнюю влагу и не дает развиться болезнетворным бактериям.

Что еще нужно знать?

Чеснок не любит прямых солнечных лучей и влаги. Запасы следует регулярно проверять, удаляя повреждённые головки, чтобы предотвратить распространение гнили. При правильном уходе чеснок сохранит аромат, будет полезен и придаст вкус блюдам до следующего лета.

Ранее Telegraf.news писал, что озимый чеснок — одна из наиболее популярных среди белорусов культур. И для его развития решающее значение имеет правильный срок посадки. Обычно это делать начинают со второй половины сентября. Однако готовится нужно уже сейчас.

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