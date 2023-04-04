Как быстро помыть окна перед Пасхой? Займет всего 5 минут

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.04.2023 12:40 , Обновлено: 12.09.2023

Мытье окон — одна из основных задач весенней уборки. Кто-то готовит дом перед Пасхой, а для кого-то это просто символический старт нового сезона. Однако часто процесс занимает слишком много времени. Но мы нашли быстрый и простой способ помыть окна.

Благодаря этому лайфхаку мытье больших окон превращается в детскую игру и занимает гораздо меньше времени, чем обычно.

Конечно, идея может показаться немного странной, но она удивительно эффективна. Вы сможете убедиться в этом на видео ниже.

Быстро и без усилий вымойте большие окна с помощью… плоской швабры. У нее большая площадь поверхности, поэтому уборка пройдет гораздо быстрее. Тем более что длинная палка дает вам большую свободу движений. Вам не придется забираться на стул или переставлять его. С плоской шваброй вы можете мыть большие окна за считанные минуты и даже сидеть на стуле.

Такой способ предложила одна из пользовательниц Tik Tok.

[link href=“https://www.tiktok.com/@julia_m_si?refer=embed” title=“@julia_m_si” target=“_blank” rel=“noopener”] @julia_m_si [/link] ?Easy way to clean a big window [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehackstiktok?refer=embed” title=“lifehackstiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehackstiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/windowcleaning?refer=embed” title=“windowcleaning” target=“_blank” rel=“noopener”] #windowcleaning [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/springclean?refer=embed” title=“springclean” target=“_blank” rel=“noopener”] #springclean [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryoupage?refer=embed” title=“foryoupage” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryoupage [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7039483016560855814?refer=embed” title=”♬ original sound - Carlosdharrisjr” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Carlosdharrisjr [/link]

Комментаторы остались в восторге. «Мне нужно это», «Вы достойны Нобелевской премии!», «Убираете как профессионал», оценили они лайфхак.

Важно выбрать время суток

Кстати, чтобы хорошо отмыть окна после зимы, нужно выбрать правильное время суток, считают эксперты. Какое? Читайте по ссылке:

Как отмыть окна после зимы? Важно выбрать правильное время суток