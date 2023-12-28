Чем опрыскать ёлку, чтобы кошка потеряла к ней интерес? Узнали, какие запахи ей не нравятся

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Опубликовано: 28.12.2023 12:36 , Обновлено: 28.12.2023

Для владельцев кошек наличие новогодней ёлки в доме может стать небольшой проблемой. Многие мурлыки испытывают огромное любопытство и интерес к этому праздничному украшению, что может привести к неприятным последствиям, как для животного, так и для самой ёлки. К счастью, есть простые хитрости, которые позволят защитить деревце от вашего пушистого друга.

Во-первых, специальные средства, которые отпугивают домашних животных своим запахом, можно купить в зоомагазинах. Но вместо того, чтобы тратить деньги, можно воспользоваться домашним натуральным способом, который позволит нам наслаждаться елкой и в то же время не навредит нашему питомцу.

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Какие запахи не нравятся кошкам?

Чтобы ваша кошка потеряла интерес к игре с новогодними украшениями на елке, сбрызните дерево яблочным уксусом или лимонным соком. Кошки не любят эти запахи.

Просто побрызгайте на определенное место или, в случае с лимоном, оставьте цедру на ёлке. Это действительно работает. Также можно разложить вокруг дерева шкурки мандаринов и апельсинов.

[info_b]Кстати, не стоит и украшать елку дождиком — если кошки наедятся его, будут проблемы с пищеварением.[/info_b]

Что еще сделать?

Еще один способ - использовать алюминиевую фольгу или скотч. Дело в том, что многие кошки не любят липкие и блестящие поверхности, поэтому неплохо приклеить двусторонний скотч или просто алюминиевую фольгу к основанию елки или на пол возле дерева.

Кроме того, повесьте на нижние лапы побольше колокольчиков, которые громко звенят. Во-первых, это тоже может отпугнуть животное. А во-вторых, вы, находясь в квартире, услышите сигнал и поспешите забрать кота от ёлки.

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