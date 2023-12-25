Почему для кошек тоже важен Новый год? На это есть целых 7 причин

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.12.2023 15:32 , Обновлено: 25.12.2023

Новый год и Рождество - это особые праздники, которые приносит в нашу жизнь много радости. Однако праздники с кошкой - особенно молодой - могут быть вдвойне волнительными и требуют от хозяев соблюдения определенных мер предосторожности. Тем не менее, кошки очень любят Новый год и Рождество. И у них есть на это веские причины!

1. Красочные украшения

Во многих домах подготовка к Новому году начинается за несколько недель. Именно в это время появляются украшения, которые настраивают нас на радостный лад. Кошки тоже в восторге - с их точки зрения, веселье только начинается. В доме появляется множество привлекательных предметов - блестящих, звенящих и даже мигающих! Кошачье любопытство достигает точки кипения - ваш мурлыка не успокоится, пока лично не осмотрит все украшения.

2. Подарочная упаковка

Не может быть, чтобы кошка не участвовала в этом увлекательном процессе. Декоративная бумага так красиво переливается и шуршит под их лапами… А как весело ее сворачивать! Кроме того, в таких обстоятельствах очень легко стать центром внимания - достаточно просто лечь посреди развернутого листа. Ни один хозяин не сможет проигнорировать этот факт. Если каким-то чудом это не сработает, питомцы всегда могут попытаться сбежать с ленточкой во рту.

3. Кухня

За день или несколько Нового года все очень заняты на кухне. Кошки тоже с большим удовольствием примут участие в процессе приготовления пищи. Их чувствительный нос не останется равнодушным ко всем этим чудесным запахам. Не исключено, что они еще и умудрятся попросить что-нибудь вкусненькое с вашего стола.

[info_b]На заметку хозяевам — не забудьте проверить, что именно вам запрещено подавать своим кошачьим друзьям![/info_b]

4. Новогодняя елка

Безусловный апогей праздничного сезона - елка. Ни одна кошка не останется равнодушной к тому, что в ее доме вдруг появляется огромная когтеточка. К тому же она пахнет лесом (если у вас живая елка). Одного этого уже достаточно, чтобы привести кошку в восторг, но ведь елку еще нужно нарядить! Именно так, елка - одна из главных причин, почему кошки любят Новый год.

Постарайтесь не портить им эту радость - пусть наслаждаются елкой.

5. Приятное времяпрепровождение

Новый год подразумевает довольно много отклонений от распорядка дня - в том числе и то, что мы несколько дней не ходим на работу и находимся дома. С точки зрения кошки, это означает, что в течение определенного времени она может круглосуточно наслаждаться присутствием своего хозяина. А это означает больше ласки, игр и времени, проведенного вместе. Какой питомец не был бы счастлив?

6. Разворачивание подарков

Упаковывать подарки - это весело, но еще веселее отрывать блестящие бумажки и проверять содержимое упаковки! Кстати говоря, Новый год обычно очень плодовит на всевозможные картонные коробки и картонные пакеты, в которые любая уважающая себя кошка обязательно попытается залезть

7. Блаженная лень

Когда суматоха подготовки утихает и все подарки вручены, в доме воцаряется блаженная атмосфера тишины и покоя… Кошка, уставшая от напряженной беготни, с удовольствием присоединяется к этой тенденции. Лежать на диване в компании хозяина, который в одной руке, например, держит пульт от телевизора, а в другой лениво поглаживает кошачью шерсть, — очень приятная перспектива. Именно за это кошки и любят Новый год - как и мы.

Ранее Телеграф писал, что некоторые кошки и коты буквально проводят вечер на коленях у гостя или чуть ли не в его тарелке, выпрашивая лакомый кусочек. Но что делать, если ваш питомец не из их числа и испуганно прячется в самый дальний угол, когда к вам приходят друзья или родственники? Узнайте, как вести себя в такой ситуации.

Что делать, если ваша кошка боится гостей? Этот трюк может ее переубедить