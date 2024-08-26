Большинство неправильно сливают воду из-под макарон? Эти 2 лайфхака с дуршлагом и без упростят жизнь

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.08.2024 10:14 , Обновлено: 26.08.2024

Что может быть проще и быстрее, чем сварить макароны? Однако часто лишние хлопоты создает слив воды после приготовления блюда. Кто-то делает это с помощью дуршлага, кто-то выливает через крышку. В первом случае можно сделать много лишних движений, а во-втором — случайно отправить макароны в раковину. Узнайте о простых способах слить воду без проблем.

Мы поделимся двумя полезными лайфхаками: один с использованием дуршлага, а другой — без него. Эти простые советы помогут вам сделать процесс приготовления макарон ещё более комфортным и приятным!

Как слить воду, не уронив макароны в раковину?

Если вы сливаете воду из кастрюли без дуршлага, исключительно с помощью крышки, то наверняка знаете, что существует высокий риск того, что макароны целиком или частично отправятся в раковину. Однако есть отличный способ предотвратить неудачу.

Как выбрать качественные макароны? Вот на какие 3 вещи обращают внимание итальянцы

Так, этот лайфхак проверили и одобрили популярные в соцсетях блогеры-итальянцы (7,9 млн подписчиков в TikTok) Эмилиано и Матео, которые знают о приготовлении пасты, вероятно, всё.

Суть метода заключается в том, чтобы вставить между кастрюлей и крышкой… обычную зубочистку. Так вы оставите маленькое пространство, достаточное для хорошего потока воды, но недостаточное для макарон.

“Это работает!”, — с улыбкой воскликнули итальянцы на видео ниже после проверки лайфхака.

Как правильно слить воду с помощью дуршлага?

Еще одним методом поделился телеграм-канал “Лайфхаки” с 25,8 тыс. подписчиков. На этот раз вам понадобится дуршлаг.

Как правило, чаще всего мы просто выливаем всю воду в дуршлаг вместе с макаронами, а затем перебрасываем их обратно в кастрюлю. Но это не слишком удобно.

Сделать процесс более комфортным можно, просто положив дуршлаг на кастрюлю.

Плюс этого способа в том, что вода стечет в раковину, а макароны останутся в кастрюле сразу же. Однако есть и минус - нужно, чтобы дуршлаг был правильного размера.

Польза и вред макарон

Макароны — популярный продукт, и их польза и вред зависят от множества факторов, включая тип макарон, способ приготовления и общую диету.

Преимущества:

Макароны являются хорошим источником сложных углеводов, которые обеспечивают организм энергией. Полноценные макароны (из цельнозерновой муки) имеют более низкий гликемический индекс, что помогает поддерживать уровень сахара в крови стабильным. Макароны могут содержать витамины группы B, железо и другие минералы, особенно если они изготовлены из цельнозерновой муки. Их легко комбинировать с различными ингредиентами (овощами, белками), что позволяет создавать сбалансированные блюда.

Минусы:

Избыточное потребление углеводов может привести к набору веса, особенно если макароны не сбалансированы с другими продуктами. Белые макароны из рафинированной муки могут содержать меньше питательных веществ и клетчатки, что делает их менее полезными. Люди с целиакией или непереносимостью глютена должны избегать традиционных макарон. Некоторые виды макарон могут содержать добавленные соли или консерванты.

Макароны могут быть частью здорового рациона, если выбирать цельнозерновые варианты и сочетать их с полезными ингредиентами. Важно следить за порциями и общим балансом питания.

Ранее Telegraf.news писал, что знаменитый шеф-повар, автор книг на тему кулинарии Найджела Лоусон рассказала, что ей нравится уникальная техника приготовления пасты, известная как «пассивный» метод, которая позволяет не только создать идеальное блюдо, но и немного сэкономить силы, а также электроэнергию или газ. В чем заключается?

Шеф-повар поделилась методом «пассивного» приготовления макарон. Как поможет сэкономить?