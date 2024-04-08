Как разогреть свиные отбивные, чтобы они не были жесткими? Попробуйте этот простейший трюк

Опубликовано: 08.04.2024 12:09 , Обновлено: 08.04.2024

Как разогреть свиные отбивные, чтобы они не стали невкусными и жесткими, как подошва ?Казалось бы, сковородки и микроволновая печь вполне справятся с этой задачей, но есть способ получше. Чтобы наслаждаться идеальными на вкус свиными отбивными даже через два дня, просто разогрейте их в духовке. Однако это еще не все.

Конечно, свиные отбивные вкуснее всего прямо со сковороды, но если вы захотите разогреть их на следующий день, они могут стать жесткими и резиновыми, как подошва. Как этого избежать?

Не пересушите

Прежде всего, стоит позаботиться о том, чтобы отбивные не подвергались пересушиванию. Лучше всего остудить их после жарки и положить в контейнер, который можно плотно закрыть. Это поможет отбивным сохранить влагу и будет легче вернуть им первоначальную консистенцию и вкус при повторном нагревании.

Поставьте в духовку

Если у вас есть, скажем, вчерашние отбивные и вы хотите насладиться ими снова, для повторного разогрева лучше использовать духовку. Однако, их стоит немного пропарить.

Сделайте водяную баню

Поставьте в духовку миску или блюдо с водой. Под воздействием температуры будет выделяться пар, который так или иначе окутает отбивные.

Это сделает их сочными и нежными, но не кашеобразными. Достаточно 15 минут при температуре 180 градусов, чтобы отбивные были такими же вкусными, как и прямо со сковородки.

Как приготовить нежнейшие отбивные?

Ранее Telegraf.news писал, что свиные отбивные — это невероятно аппетитное блюдо, и у каждого есть свой способ его приготовления. Однако ключом к идеальному вкусу является маринад. Вместо того, чтобы вымачивать мясо в молоке, как это делают многие, используйте другой продукт. Нежными и вкусными свиными отбивными, приготовленными по этому рецепту, будут восхищаться все.

К свиной вырезке отлично подойдет йогурт. Натуральные бактерии, содержащиеся в нем, не повредят мясу, а лишь сделают отбивные невероятно нежными, ароматными и вкусными.

Замаринуйте свинину в этом продукте вместо молока. Отбивные получатся более нежными и сочными