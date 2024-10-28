9 причин, почему школьный мел всегда должен быть дома. Зачем класть его в шкаф и у окна?

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Опубликовано: 28.10.2024 14:37 , Обновлено: 28.10.2024

Мел в первую очередь ассоциируется со школой и рисованием на тротуаре Между тем, у него есть много других применений, которые могут помочь в решении многих проблем. Почему стоит всегда иметь в доме мел? Узнайте о 9 лучших, необычных его применениях.

Поглотитель влаги

Школьный мел изготавливают из известняковой осадочной породы и примесей гипса и связующих веществ. Он обладает сильными гигроскопическими свойствами. Поэтому мел будет очень хорошо работать как поглотитель влаги.

Как его использовать? Несколько кусочков мела можно приклеить скотчем и поместить туда, где есть влага. Мел можно повесить на ручку окна, чтобы он вытягивала влагу.

Для инструментов, ювелирных изделий и столовых приборов

Мастера должны держать кусок мела в ящиках для инструментов. Он отлично впитывает влагу, тем самым защищая металлическую посуду от ржавчины.

Для аналогичной цели стоит спрятать мел в шкатулке для драгоценностей, только заранее положите его в пакет, чтобы серьги и ожерелья не испачкались.

Также поместите несколько кусочков мела в ящик с серебряными столовыми приборами. Это предотвратит их почернение.

От неприятных запахов

Мел впитывает не только влагу, но и неприятные запахи. Поэтому можете держать его везде, где вас беспокоит запах затхлости или “стоячего”. Например, в шкафах.

Откручивание винтов

В мастерской мел также пригодится для откручивания старых винтов с поврежденными головками и проделанными углублениями. Достаточно нанести на него небольшое количество измельченного мела. Это значительно облегчит работу отверткой.

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Антискользящее вещество

Нанесеите измельченный мел на инструменты с гладкими ручками, которые могут выскользнуть из рук.

От жирных пятен

Мел также пригодится для избавления от жирных пятен.

Для жирной, еще не высохшей грязи измельчите большое количество мела и оставьте на несколько минут, чтобы порошок впитал жир. После такой предварительной очистки запятнанную ткань постирайте, как обычно.

Уход за латунью

Латунь-это модный материал, из которого изготавливаются аксессуары и аксессуары, такие как лампы, мебельная фурнитура, дверные ручки и ручки, кухонная и ванная фурнитура. Чтобы этот тип декора сохранял блеск надолго, за ним нужно правильно ухаживать и чистить.

Для этой последней задачи хорошо использовать обычный мел. Его нужно раскрошить, а полученный порошок залить таким количеством спиртового уксуса, чтобы получилась густая паста. Нанесите его на предметы из латуни и протрите мягкой тканью.

От муравьев и улиток

Продукт, полученный в результате смешивания карбоната кальция и гипса, отлично работает как средство для отпугивания муравьев и улиток.

Там, где появляются эти вредители, нарисуйте меловые линии или выложите кусочки мела. Они будут держать насекомых и моллюсков подальше.

Чистка мрамора и утюга

Мрамор - красивый отделочный материал, но требующий особого ухода. Чтобы он выглядел наилучшим образом, время от времени намазывайте на него измельченный мел и протирайте слегка увлажненной тканью.

С помощью мела также можно очистить сильно загрязненный утюг. Сильно разогретый прибор прогладьте куском ненужной ткани, на который насыпали измельченное вещество.

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