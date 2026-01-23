Жители Минска дали поселившемуся в городе лосю имя. Куда все время ходит Валера?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.01.2026 10:28 , Обновлено: 23.01.2026

Дикий лось, поселившийся в окрестностях Минска, стал регулярным героем видео в столичных пабликах и соцсетях. Лесной обитатель так часто появляется в городской черте, не стесняясь людей, что местные жители уже дали ему имя - Валера.

Валеру регулярно замечают в жилых кварталах Заводского района, на востоке белорусской столицы. Улица Ангарская, Байкальская, Герасименко, прилегающие к микрорайону Ангарская участки кольцевой - эти столичные локации регулярно появляются в сводках передвижения Валеры.

Судя по кадрам, которыми периодически делятся местные жители, лось в городской среде себя чувствует довольно вольготно и даже в присутствии людей не теряется. Многие местные к нему тоже уже привыкли и считают за своего.

“Нормальный городской лось, что с того? Угостить его морковкой”, - предложила одна из участниц дискуссии в Threads.

Но от более близкого знакомства Валера всё же отказывается и может даже проявлять агрессию к тем, кто решится приблизиться к дикому зверю. Судя по некоторым видео, лось уже не раз пытался погнаться за человеком, оказавшимся на его пути.

Разумеется, никто не может дать гарантий, что на видео - один и тот же лось. Нет даже уверенности в том, что на кадрах - Валера, а не условная Валерия. Однако регулярные появления животного в одних и тех же местах наводят на мысль о том, что какой-то конкретный зверь, действительно, облюбовал лесопарк Ангарской, объявив его своим ареалом обитания по праву сильного. Некоторые комментаторы в соцсетях и вовсе в шутку предположили, что кто-то из местных по-тихому завёл себе домашнего лося и периодически его “выгуливает”.

“Признавайтесь, Ангарские, у кого живёт лось? Вы палитесь несколько лет”, - написал один из сторонников этой теории.

На самом деле, Валера, вероятнее всего, приходит на Ангарскую “погулять” с территории ближайших биологических заказников, примыкающих к городу (прямо за МКАДом находится заказник «Стиклево», чуть далее - Глебковка. Именно туда, судя по всему, животное всё время торопится, когда его прогулку внезапно прерывают очередные любопытные папарацци.

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Отметим, что подходить близко к лосю, даже если вы его уже считаете старым добрым знакомым - не самое разумное решение. Противостояние с огромным зверем вполне может закончиться трагедией. Взрослый самец лося весит до 700 кг, поэтому у человека нет абсолютно никаких шансов против него. Самка лося весит около 400 кг, но если у нее есть детеныши, она становится еще опаснее.

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Самое верное решение при встрече с лесным обитателем будет сохранять спокойствие, хотя инстинкт самосохранения и будет говорить вам “бегите”. Поступать так не стоит, поскольку животное точно догонит вас. Вместо того чтобы делать резкие движения, стойте на месте и старайтесь медленно удаляться.