Что делать белорусам при встрече с лосём? Главное не допускать эту ошибку

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Опубликовано: 16.04.2024 13:43 , Обновлено: 16.04.2024

Белорусы могут встретить лосей не только в лесу, но даже в городе — в парке или на улице. Поэтому важно знать, как правильно вести себя при неожиданной встрече с огромным животным. Какую ошибку нельзя допускать, чтобы не навлечь на себя смертельную опасность?

Встреча с диким животным редко бывает приятной. Если это лань, то страх не так велик, но в случае с лосем ситуация несколько меняется. Рогатый зверь, встреченный в парке или на улице, может стать большой опасностью, особенно если он напуган и его телом овладел инстинкт выживания.

Почему лоси появляются в парках или на улицах?

Дикие животные появляются в городе не случайно. Большинство существ ищут пищу, которую в месте обитания людей найти совсем несложно.

Если во время вечерней прогулки по парку вы столкнулись с лосем, нужно сохранять спокойствие, иначе противостояние может закончиться трагедией.

Лось - огромное животное, которое прекрасно осознает свои размеры. Именно поэтому у него нет естественных врагов, и он не боится нападать на других животных или даже людей. Конечно, он не делает этого без причины, но достаточно сделать слишком резкое движение, крикнуть или попытаться отпугнуть животное, чтобы лось нанес ответный удар.

[info_b]Взрослый самец лося весит до 700 кг, поэтому у человека нет абсолютно никаких шансов против него. Самка лося весит около 400 кг, но если у нее есть детеныши, она становится еще опаснее.[/info_b]

Что делать, если вы столкнулись с диким животным?

Лось, кабан, волк - встреча с ними на дороге может довести вас до сердечного приступа. Хотя инстинкт самосохранения говорит вам “бегите”, никогда не делайте этого! Животное сразу же догонит вас и станет рассматривать как свою цель.

Вместо того чтобы делать резкие движения, стойте на месте и старайтесь медленно удаляться. Вероятность того, что лось или кабан побежит за вами, очень мала. Дикие животные предпочитают держаться на разумном расстоянии от человека.

Как только вы удалитесь на безопасное расстояние, стоит позвонить в службу спасения по номеру 112 и сообщить о месте встречи с диким животным.

Лоси в городе могут представлять реальную опасность, поскольку они способны атаковать все, что находится в их окружении, включая движущиеся автомобили.

Где белорусы уже видели лосей?

В апреле 2024 года белорусы внезапно увидели лося в парке Степянки в Минске.

А ранее Telegraf.news писал, что лося заметили прямо на улице в Гродно. Все бы ничего, но все произошло не на окраине областного центра, а на мосту на улице Победы.

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Кроме того, лосей засняли на городских улицах в Минске и Гомеле.

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