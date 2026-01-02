В Минске снова заметили лося - "Этот товарищ чуть не снёс"

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Опубликовано: 02.01.2026 09:08 , Обновлено: 02.01.2026

Жительница Минска сообщила, что заметила лося в лесопарке в районе улицы Ангарской. Она сделала пару фото, на которых видно, что животное без всякой опаски гуляет по городу.

“Сегодня вышли прогуляться с мужем в лесопарк Ангарская и встретили лося. С Новым годом!” — написала очевидец.

В ответ она получила тысячи лайков и комментарии, в которых многие напомнили, что лоси — частые гости в этом районе Минска.

“В позапрошлом году встретил лосиху в парке в Степянке в районе улицы Карвата. А на Ангарской лоси — частые гости! Удачи в Новом году!!!” — ответила подписчица.

В то же время ещё одна жительница Минска призвала быть осторожнее рядом с диким животным.

“Этот товарищ в сентябре нас буквально не снёс. Шли с собакой около стеклянного моста у заправки БНТ (Белоруснефть) в сторону дома. Пробежал на расстоянии вытянутой руки от меня. Думала, что сердце в пятки уйдёт…” — рассказала она.

Напомним, что жители Минска сообщали, что по улицам ходил лось и 5 дней назад. В качестве доказательства опубликовали и фото “бойца”.

“Куда бежит этот боец? Будьте аккуратнее на дорогах в Минске”, — посоветовал один из очевидцев.

В центре Минска на улицах заметили лося