Жители деревни под Гомелем пожаловались на набеги дикобраза. Скрывался в лесах полгода?

Опубликовано: 31.10.2025 08:32 , Обновлено: 31.10.2025

Жители одной из деревень в Гомельском районе пожаловались на ночные набеги со стороны необычного нарушителя. Оказалось, что урожай с огородов сельчан воровал... дикобраз. Неужели тот самый беглец с местной агроусадьбы, совершивший побег ещё весной?

На необычного ночного воришку в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды пожаловались жители деревни Зябровка. Такого незваного гостя белорусы едва ли ожидают встретить на своём огороде, поэтому пришлось обращаться к специалистам.

Те подтвердили, что “расхититель огородов” - тот самый беглец с усадьбы “Лошадиный остров” в деревне Грановка Речицкого района. Оттуда ещё весной сбежали сразу два дикобраза.

Одного беглеца удалось оперативно поймать, а второй ушёл в леса, где, судя по всему, успешно скрывался все эти полгода. Летом его заметили в лесу в окрестностях областного центра, в районе Белого Берега, популярного у горожан места загородного отдыха, но, очевидно, так и не поймали.

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Теперь же животное объявилось в совершенно другом районе и с наступлением холодов повадилось на огороды сельчан. Между населенными пунктами, где дикобраза замечали летом, и нынешней его локацией - расстояние почти в 50 километров по прямой - настоящая марафонская дистанция для такого небольшого зверя.

В Минприроды, между тем, пояснили, что для Беларуси дикобраз не является аборигенным видом. Он не включен в перечень охраняемых видов и не подлежал обязательной регистрации в Минприроды. Однако специалисты ведомства пообещали проконтролировать, чтобы в дальнейшем животное содержали “в надлежащих условиях, соответствующих всем предъявляемым требованиям”.

“В настоящее время решается вопрос о возврате дикобраза законному владельцу”, - сообщили в ведомстве, не уточнив, изловили ли они уже дикобраза, терроризировавшего сельчан.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси участились случаи, когда лисы стали забегать в деревни и даже во дворы частных домов. Видео с рыжими гостями стали появляться в соцсетях, включая популярный у белорусов TikTok. В связи с чем Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обратилось к гражданам с просьбой, сопровождаемой восклицательными знаками.

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