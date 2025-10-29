Минприроды предупредило белорусов об опасности: «Ни в коем случае не приближайтесь»
В Беларуси участились случаи, когда лисы стали забегать в деревни и даже во дворы частных домов. Видео с рыжими гостями стали появляться в соцсетях, включая популярный у белорусов TikTok.
В связи с этим Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обратилось к гражданам с просьбой, сопровождаемой восклицательными знаками.
В Минприроды заявили, что главное правило — держаться подальше.
- Не приближайтесь к животному.
- Не пытайтесь его поймать.
- Не трогайте и не гладьте, каким бы безобидным оно ни казалось.
Вместо этого чиновники попросили белорусов срочно позвонить по номерам 101 или 112 и сообщить о «визите» оператору МЧС.
Почему это так опасно?
Милая лиса — это всё-таки дикое животное. Оно может не только укусить или поцарапать, но и быть переносчиком смертельно опасной болезни — бешенства.
А что делать, если контакта избежать не удалось?
Если лиса вас укусила, поцарапала или даже просто облизала, важно действовать быстро:
- Промойте рану под струёй проточной воды с мылом.
- Обработайте перекисью водорода, а края раны — йодом или другим дезинфицирующим средством.
- Наложите чистую повязку и немедленно обратитесь в ближайшую больницу или травмпункт.
Помните, что бешенство — это не шутки, и единственное спасение — своевременная медицинская помощь.