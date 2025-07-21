«Ёжики уже не те» - В лесу под Гомелем заметили дикобраза
В лесу под Гомелем, в районе Белого Берега, популярного у горожан место загородного отдыха, на днях заметили необычного для белорусских широт зверя - дикобраза. Его сняли на видео группа отдыхающих и выложила в соцсетях. Комментаторы рассказали, откуда мог взяться "пришелец", обычно обитающий в более южных широтах.
“Очень странный житель для региона Гомельщины - дикобраз. В лесу прямо, возле Днепра. Обалдеть”, - не скрывая эмоций рассказал о необычной встрече, произошедшей в минувшую пятницу, 18 июля, автор видео.
На кадрах видно, что дикобраз явно сторонился людей: сначала он затаился на обочине, пытаясь скрыться в густой траве и зарослях, однако в какой-то момент выбежал на грунтовую дорожку, распушив свой игольчатый хвост, словно павлин, и пустился поскорее вперёд.
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Многие комментаторы были удивлены не меньше автора ролика.
“Даааааа, ёжики уже не те”, - с юмором заметила одна из зрительниц.
Впрочем, некоторые усомнились в правдивости видео, справедливо заметив, что дикобразы не встречаются в дикой природе в белорусских широтах. Однако, нашлись среди комментаторов и те, кто нашёл этому разумное объяснение, не приписывая увиденное современным технологиям с искусственным интеллектом.
Один из зрителей пояснил, что это мог быть один из двух дикобразов, сбежавших недавно из агроусадьбы “Лошадиный остров”, расположенной в деревне Грановка неподалёку. Одного беглеца удалось оперативно поймать, а второй так и остался бродить на свободе.
“Они дружелюбные, их дети в зоопарке кормят и гладят”, - заверил зритель.
В комментариях автор ролика написал, что после публикации ролика в соцсетях и второго беглеца удалось вернуть хозяевам.