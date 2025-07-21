«Ёжики уже не те» - В лесу под Гомелем заметили дикобраза

🎥 Видео

Опубликовано: 21.07.2025 14:10 , Обновлено: 21.07.2025

В лесу под Гомелем, в районе Белого Берега, популярного у горожан место загородного отдыха, на днях заметили необычного для белорусских широт зверя - дикобраза. Его сняли на видео группа отдыхающих и выложила в соцсетях. Комментаторы рассказали, откуда мог взяться "пришелец", обычно обитающий в более южных широтах.

“Очень странный житель для региона Гомельщины - дикобраз. В лесу прямо, возле Днепра. Обалдеть”, - не скрывая эмоций рассказал о необычной встрече, произошедшей в минувшую пятницу, 18 июля, автор видео.

На кадрах видно, что дикобраз явно сторонился людей: сначала он затаился на обочине, пытаясь скрыться в густой траве и зарослях, однако в какой-то момент выбежал на грунтовую дорожку, распушив свой игольчатый хвост, словно павлин, и пустился поскорее вперёд.

[info_b]Внимание! На видео может присутствовать ненормативная лексика.[/info_b]

Многие комментаторы были удивлены не меньше автора ролика.

“Даааааа, ёжики уже не те”, - с юмором заметила одна из зрительниц.

Впрочем, некоторые усомнились в правдивости видео, справедливо заметив, что дикобразы не встречаются в дикой природе в белорусских широтах. Однако, нашлись среди комментаторов и те, кто нашёл этому разумное объяснение, не приписывая увиденное современным технологиям с искусственным интеллектом.

Один из зрителей пояснил, что это мог быть один из двух дикобразов, сбежавших недавно из агроусадьбы “Лошадиный остров”, расположенной в деревне Грановка неподалёку. Одного беглеца удалось оперативно поймать, а второй так и остался бродить на свободе.

“Они дружелюбные, их дети в зоопарке кормят и гладят”, - заверил зритель.

В комментариях автор ролика написал, что после публикации ролика в соцсетях и второго беглеца удалось вернуть хозяевам.