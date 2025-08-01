Женщина раскрыла измену мужа с помощью напольных весов

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Опубликовано: 01.08.2025 14:07 , Обновлено: 01.08.2025

Жительница США заподозрила своего супруга в измене после того, как увидела странные данные в приложении для умных весов. Об этом она рассказала на форуме Reddit, где опубликовала скриншот с показателями устройства.

Она показала, что приложение сначала зафиксировало вес около 190 футов (86 кг), который женщина опознала как вес мужа. Однако в списке также значился другой результат — 120 футов (54 кг), зарегистрированный после полуночи.

“Для справки: я не вешу 54 кг, и меня там не было, только мой муж. Само собой, я потрясена”, — рассказала она пользователям форума.

Вес на картинке обозначен в футах. Для удобства мы перевели в тексте всё в килограммы

Также она сообщила, что сейчас “в процессе расставания с мужем из-за его измен в прошлом”, поэтому они живут раздельно.

«Он жил в квартире. И хотя я не хотела спешить с выводами. Я ничего ему не сказала, потому что раньше он никогда не брал на себя ответственность за измены, о которых я узнала […] Мы расстались, и одним из наших ограничений было не видеться с другими людьми, а сосредоточиться на себе, чтобы мы могли работать над нашим браком», — пояснила женщина.

И добавила: “Я тоже хочу сохранить спокойствие и не делать поспешных выводов. Но в глубине души я не могу избавиться от ощущения, что кто-то там был. Весы не запоминают случайным образом цифры и регистрируют показания только тогда, когда кто-то физически на них наступает”.

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Поэтому жительница США и решила спросить у Reddit, к какому выводу бы пришли пользователи и могут ли цифровые весы делать что-то подобное самостоятельно?

Пользователи Reddit в комментариях под постом практически единогласно поддержали женщину. Большинство посчитало записи о весе явным свидетельством присутствия постороннего.

«Просто ещё одно подтверждение окончательного решения о расставании. Теперь вы можете быть спокойны, зная, что это правильное решение», — написал один.

«Какое это имеет значение? Ты разводишься из-за измены. Похоже, он продолжает жить так, как будто ничего не изменилось», — заявил другой.

Третий также отметил: “Нет худа без добра, лучше получить подтверждение сейчас, чтобы можно было спокойно подать на развод”.

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Но были и те, кто сочел подозрения надуманными, обратив внимание на точное обозначение веса - ровно 120 фунтов, без десятых.

“Я тоже нахожу точный вес в 120 фунтов подозрительным. Вероятность не равна 0, но и не может быть очень распространённой», — заметил один человек.

Другие же были больше впечатлены тем, как жена обнаружила измену: «Это расследование на уровне эксперта. Мужчины недооценивают нашу интуицию».

«Чёрт. Никогда не знал, что у цифровых весов есть журнал. В этом нет никаких сомнений, автор. Скорее сбрось этот мёртвый груз со спины», — написал еще кто-то.

Тем временем часть пользователей с юмором отреагировала на другие записи в истории взвешиваний.

“Судя по времени, этот парень взвешивается до и после посещения уборной”, — пошутил один из комментаторов.

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