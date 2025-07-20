Мужчина рассказал, почему перенес две операции из-за "крошечного прыщика"

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Опубликовано: 20.07.2025 11:53 , Обновлено: 12.08.2025

27-летний австралиец Кай Дэвидсон едва не лишился зрения из-за небольшого образования на лице, которое он поначалу принял за обычный прыщик. Лишь когда воспаление начало стремительно разрастаться, мужчина понял, что столкнулся с серьезной проблемой.

В конце 2024 года Кай Дэвидсон из Мельбурна обнаружил небольшую шишку возле носа, но не придал этому значения. По его словам, образование выглядело как “крошечный прыщик”, который, как он предполагал, исчезнет сам через несколько дней.

“Он оставался маленькой и незаметной в течение девяти месяцев”, — сообщил Дэвидсон, передает издание Newsweek.

Однако со временем мужчина понял, что это не обычное воспаление. Врач диагностировал кисту, но, поскольку она не беспокоила, Кай не стал сразу удалять ее хирургическим путем.

“Увеличивалась в два раза каждый день”

В июне 2025 года ситуация резко изменилась: киста начала стремительно расти и воспалилась. Дэвидсон уже был записан на прием к врачу, поэтому решил подождать, чтобы обсудить проблему во время визита.

“Мне сказали, что началось заражение, но по-настоящему плохо стало только в субботу, когда меня экстренно вызвали в больницу”, — уточнил он.

Сначала медики назначили антибиотики, но состояние ухудшалось — киста “увеличивалась в два раза каждый день” , вызывая сильный отек вокруг глаза. Хирург настоял на немедленной госпитализации, где Кай провел сутки на капельницах с антибиотиками.

Две операции и пожизненный шрам

22 июня Дэвидсон прошел первую операцию, однако из-за сильного воспаления рану не смогли сразу зашить. Закрыть ее удалось только на следующий день, во время повторного вмешательства.

“После первой операции я чувствовал себя хорошо, но вторую перенес тяжело — проснулся от сильной боли”, — признался мужчина.

Несмотря на сложности, восстановление прошло успешно. Правда, теперь у Кая навсегда останется шрам над глазом.

“Не ожидал такой поддержки”

Дэвидсон рассказал о своем опыте в TikTok (@lifeofkaiiii), и его видео быстро набрало популярность — более 470 тыс. просмотров и 5 тыс. лайков.

“Я не ожидал, что ролик станет вирусным, но получил огромную поддержку со всего мира, что, как минимум, очень приятно”, — заявил он.

Пользователи похвалили его за откровенность и желание предупредить других: