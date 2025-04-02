Где в Беларуси найти отдых "а-ля Турция"? Турагент поделилась ценами на отели со СПА и бассейнами

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Опубликовано: 02.04.2025 10:29 , Обновлено: 02.04.2025

Как много в Беларуси мест, где можно устроить себе релакс в стиле лакшери? Забудьте о стандартных санаториях и агроусадьбах - речь пойдет о настоящей роскоши. А именно номерах в респектабельных отелях, которые, по словам турагента Вероники Семенчи, "достойны самого президента". Где они находятся и сколько стоят - в нашем обзоре.

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Вероника Семенча - исполняющий обязанности директора туристического агентства “Дон Кихот” в Гродно. Опыт работы - более 7 лет.

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Специалист из туристического бизнеса заверила, что гостиничные услуги в Беларуси не стоят на месте и постоянно развиваются. Особенно сейчас, когда “Европа открыта не для всех из-за сложностей получения визы, а перелеты из Минска кусаются в цене”.

Именно по этой причине, по ее словам, многие белорусы все чаще отдают предпочтение отдыху в своей стране.

“В каждой области нашей синеокой есть на что посмотреть и чему удивиться. А кто хочет, помимо этого, еще и жить в комфортных условиях а-ля Турция, то и такое возможно. Единственный минус - приготовьтесь к тому, что и стоить это будет почти как Турция”, - предупредила агент.

И поделилась списком проверенных отелей с бассейнами и зонами SPA, за которые может ручаться.

Минск - “роскошь по-президентски”

Начнем со столицы. Первым делом Вероника Семенча порекомендовала отличный, по ее мнению, отель, где отдыхает сама и куда ее фирма каждый год возит корпоративные туры.

“Это гостиница ” Аква-Минск ” 3*. Ее изюминкой, о которой знают далеко не все, является то, что при бронировании номера здесь в стоимость входит посещение аквапарка “Лебяжий” - самого большого в Беларуси. Причем не час и не два, а безлимит. Особенно популярно это место среди семейных пар с детьми. Помимо горок для детей и взрослых, там есть SPA-зона и комплекс с банями на любой вкус”, - дала свою оценку турагент.

Она также отметила отличное качество номеров и завтраков по системе “шведский стол”. Стоимость одной ночи здесь составит от 330 рублей за двоих.

Тех, кому аквапарк не нужен, а вместо него предпочтительнее тихий респектабельный отдых, эксперт попросила обратить внимание на отель “Президент”.

“Номера достойны самого президента - безукоризненный сервис и чистота! Но Spa-пакеты тут приобретаются за отдельную плату. Стоимость одной ночи в двухместном номере стартует от 360 рублей”, - сориентировала Вероника Семенча.

Если привыкли выбирать по принципу цена-качество, турагент предложила рассмотреть гостиницу “Беларусь” - красивую высотку с рестораном на 22 этаже, где царит романтичная обстановка. Цены - от 340 рублей за двоих.

“Фишкой этой гостиницы является панорамный лифт и обзорная площадка на крыше, где с высоты 73 метров можно любоваться Минском”, - заметила представитель туристического агентства “ДонКихот”.

Бассейн и сауна прилагаются, но тоже придется доплатить. Кстати, именно тут, у водной зоны отдыха, готовьтесь восхититься уникальной масштабной мозаикой «Отчизна» авторства народного художника Беларуси Александра Кищенко.

Мозаика "Отчизна" в гостинице "Беларусь", фото @hotelbelarusminsk











Гродно - “самый европейский город”

Турагент из Гродно признала, что ее город - самый европейский из всех белорусских. Отчасти поэтому экскурсии и жилье здесь нужно бронировать сильно заранее. Особенно в сезон - период высокого спроса, а также выходные и праздничные дни.

От себя как местный житель она выделила два варианта остановки в “нумерах”. Первый - королевский ” Кронон Парк Отель ” в уединении лесопарка Пышки.

“Здесь же есть и ресторан - один из лучших в Гродно. Данный отель могу порекомендовать в качестве спокойного отдыха в красивом месте для тех, кого не смущает городская окраина”, - дала резюме специалист.

Стоят такие апартаменты от 550 рублей за двоих.

"Кронон Парк Отель", фото Вероники Семенча















Второй рекомендасьон от турагента - отель “Семашко”. Здесь уже будет подешевле: стандартный номер с вместимостью до двух человек обойдется в 250 рублей.

“Это альтернатива тем, кому важно быть ближе к центру города. Не все знают, что там тоже есть отличный крытый бассейн и сауна”, - подытожила список по Гродно собеседница.

Бассейн в отеле "Семашко", фото hotel-semashko.ru



















Брест - “не хуже Минска и Гродно”, но есть нюанс

Не менее популярным белорусским городом специалист туристической отрасли считает Брест. Тут она также посоветовала позаботиться о жилье заблаговременно.

“Обязательна к посещению Беловежская пуща. Здесь же есть хороший гостиничный комплекс “Каменюки” по цене 125 рублей за двоих в сутки. Этот вариант рекомендую тем, кто хочет отдохнуть на лоне природы, покататься на велосипедах по тропинкам старинного леса, вдоволь нагуляться и надышаться свежим воздухом”, - посоветовала эксперт и поделилась личными фото.

Беловежская пуща, фото Вероники Семенча











“Если же выбирать из отелей в самом Бресте - да простят меня брестчане - похвастаться нечем. Кому важен бассейн, рассмотрите небольшую гостиницу от спорткомплекса “Акватель” . Прайс на двоих - от 100 рублей” , — дала наводку турагент.

Гомель - выбор “однозначен”

Относительно этого восточного города Беларуси у Вероники Семенча в голову пришел лишь один достойный вариант остановки - отель “Престиж” .

“Находится относительно недалеко от центра. Помимо бассейна и сауны, здесь есть бильярд и тренажерный зал”, - направила специалист.

И цены, кстати, очень демократичные. Номер для двоих можно ухватить от 90 рублей в сутки.

Гомель, фото Вероники Семенча







В Могилеве тоже “довольно уютно”

Если собрались в соседний Могилев, тут Вероника Семенча предлагает всем остановиться в отеле Atrium - “стильном, европейском и довольно уютном”.

Тариф “Командировка” с завтраком стартует от 250 рублей за двоих.

Могилев, фото Вероники Семенча



















Витебск - “хороших отелей нет”?

Северной столицы Беларуси - Витебска - в этой подборке не будет. В данном городе Вероника Семенча, по ее собственному признанию, не может назвать ни одного хорошего отеля, по крайней мере, который соответствовал бы запросу “с бассейном или СПА”.

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