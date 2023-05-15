В Минске и Гомеле лоси прогулялись по центру города, под Могилёвом – устроили смертельное ДТП

🎥 Видео

Опубликовано: 15.05.2023 13:12 , Обновлено: 15.05.2023

В Беларуси участились происшествия на дорогах с парнокопытными. Только за сегодня поступило несколько сообщений об авариях, спровоцированных дикими животными на автомобильных трассах - на Могилёвщине и Гродненщине. А в Минске и Гомеле лосей засняли на камеру прямо на городских улицах.

Так, утром за прогулкой дикого животного по городу можно было наблюдать на Партизанском проспекте в Минске . Очевидцы засняли его на видео, когда тот пытался перебежать оживлённый проспект и перепрыгнуть железное ограждение. Куда направился лось после этой прогулки, пока не известно.

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Ещё одного “лесного гостя” засняли жители Гомеля , которые поделились занимательными кадрами в телеграм-канале «Сильные Новости». Лось совершил пробежку по улице Ильича и далее скрылся от наблюдателей по улице Барыкина.

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Между тем, милиция Могилёвщины сообщила о смертельном ДТП в Славгородском районе, которое спровоцировал лось, внезапно выбежавший на проезжую часть.

Авария произошла рано утром, около 4 часов, на трассе Р-43 вблизи деревни Александровка-2. За рулём автомобиля Datsun была 31-летняя жительница Светлогорска. Уворачиваясь от дикого животного, автомобиль вынесло в кювет, где он врезался в дерево. Водителя госпитализировали, а вот её пассажира, 34-летнего жителя Жлобинского района,спасти не удалось. Мужчина в момент аварии был на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в ГАИ.

Тем временем читатель телеграм-канала “АвтоГродно” поделился фотографиями с места ещё одного ДТП с участием парнокопытных. По его словам, на трассе Минск- Гродно , возле поворота на Несвиж, грузовик сбил сразу двух лосей. Туши животных лежали на проезжей части, а вот сам водитель не пострадал, сообщил очевидец.