"Зато вся страна отвлеклась" - Белорусы заподозрили, что в МЧС на них обиделись

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Опубликовано: 21.08.2024 13:17 , Обновлено: 21.08.2024

В МЧС обиделись на белорусов? Такое мнение высказали некоторые пользователи TikTok после последней СМС-рассылки от ведомства. Что произошло и почему соцсети и спасатели стали активно подшучивать друг над другом, собирая тысячи просмотров? Объясняем.

Дело в том, что несколько дней назад МЧС разослало белорусам СМС не совсем привычные предупреждения о неблагоприятной погоде. В тексте они перечислили, что жителей ожидает и жара, и грозы, и ливни, и ветер, и град. Это вызвало недопонимание и волну шуток.

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На следующий день спасатели удивили белорусов еще больше: просто написали об “опасных природных явлениях”, не перечисляя ничего конкретного, и посоветовали следить за прогнозом. Это тоже стало поводом для мемов в TikTok.

Например, один из пользователей погуглил, что относится к экстремальным природным явлениям и выяснил, что туда входят падение метеоритов, ураганы, тайфуны, цунами и многое другое.

“МЧС, что из этого завтра будет?”, — спросил он.

Другой пользователь похвалил ведомство за такую СМС:

В комментариях некоторые белорусы решили, что “МЧС обиделось”. Некоторые написали, что это “креативненько и весело” и хвалили спасателей.

“Ну так весь TikTok [посмеялся] с предыдущих их сообщений, вот они и перефразировали”, — предположил кто-то.

Некоторые встали на защиту: “Вы узнавайте погоду у синоптиков, а то прицепились к МЧС. Им-то откуда знать, если в нашей стране даже синоптики не знают погоду”.

“Зато вся страна отвлеклась”, — отметил еще один комментатор.

Кстати, МЧС уже успело опубликовать новое шуточное видео, в котором заверило, что “договорилось с небесной канцелярией” и снега “точно не будет”. Но предупредили, что возможны грозы.

А ранее, как писал Telegraf.news, в ведомстве показали видеофрагменты, на которых видно, что прогноз ведомства отчасти сбылся: где-то ливнями затопило улицы, где-то сверкали молнии.

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