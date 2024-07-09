"Надо организовать поиски" - В лесах Могилёвщины заметили "кенгуру". Что произошло на самом деле?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.07.2024 14:15 , Обновлено: 09.07.2024

В одном из могилёвских пабликов в соцсети Instagram во вторник, 9 июля, появилось видео, снятое, как утверждает автор, в лесах Могилёвской области. На кадрах запечатлён зверь, который не встречается в дикой природе Беларуси - кенгуру, с характерным длинным хвостом и строением тела.

Видео опубликовали в городском паблике “Могилев Сейчас”. Качество самого видео оставляет желать лучшего, но даже по нему видно, что на кадрах, действительно, кенгуру, вероятнее всего, ещё детёныш, поскольку размеры животного невелики.

На то, что на видео запечатлён кенгуру, говорит и то, как передвигалось животное - характерными большими скачками, балансируя с помощью своего большого хвоста.

В комментариях под видео некоторые зрители предположили, что молодой кенгурёнок мог сбежать из местного или передвижного зоопарка. Однако, известно, что в Могилевском зоосаде кенгуру не живут. Эти животные есть в зоопарках Минска и Витебска, например, но об инцидентах, связанных с кенгуру, никто в последнее время не сообщал.

Впрочем, по видео доподлинно невозможно определить, действительно ли оно снято в лесах Могилёвщины. Впрочем, это никоим образом не остановило обеспокоенных зрителей тут же начать агитацию на поиски “могилёвского кенгуру”, чтобы тот не погиб в непривычных для него условиях.

“Надо организовать поиски. Бедное животное или замёрзнет зимой или хищники задерут”, - призвала одна из зрительниц.

[info_b]На деле оказалось, что видео было снято ещё осенью 2023 года, в соседней Польше. Животное разгуливало по территории ландшафтного парка “Пуща-Зелёнка”, и тогда на его поиски действительно были направлены местные лесничие. Каким образом австралийское животное оказалось в лесах Польши, не сообщалось.[/info_b]