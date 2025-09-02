Задача по математике для 12-летних поставила родителей в тупик. Сможете ее решить?

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Опубликовано: 02.09.2025 11:21 , Обновлено: 02.09.2025

Математическая задача, предназначенная для 12-летних детей, поставила родителя в тупик и заставила его обратиться за помощью в интернете. Внимание - уравнение действительно не из простых, особенно если вы забыли школьные уроки.

Желая помочь своему ребенку найти ответ, родитель, который, по всей видимости, живет в США, разместил вопрос в разделе «Помощь в домашней работе» на форуме Reddit.

Условия задачи

В задаче, которая включена в программу «Математика для 7-го класса продвинутого уровня», изображены квадрат и равносторонний треугольник. Каждая сторона квадрата равна 2 1/8x + 30, тогда как каждая сторона треугольника обозначена как 5 1/3x.

Условия задачи следующие: «Квадрат и равносторонний треугольник ниже имеют одинаковый периметр. Найдите значение x. Затем найдите периметр каждой фигуры».

Ребенку и родителю, судя по всему, удалось выполнить первый шаг, заключавшийся в составлении уравнения, которое в конечном итоге привело бы к правильному ответу.

Записав «(2 1/8x + 30)4 = (5 1/3x)3», родитель спросил других пользователей Reddit: «Мы почти уверены, что уравнение верно, но любой способ, который мы выберем для определения x, даст неверный ответ. Может ли кто-нибудь объяснить нам правильные шаги для решения этой задачи относительно x?»

Многие пытались решить эту проблему, но не всем это удалось.

Школьники без труда решат эту задачу. А вы справитесь без калькулятора?

Решение и ответ

Большинство пользователей, похоже, поняло, что, поскольку периметры квадрата и треугольника одинаковы, сначала необходимо решить одновременное уравнение.

Как известно, периметр фигуры — это сумма длин всех её сторон. Учитывая, что все стороны квадрата имеют одинаковую длину и все стороны равностороннего треугольника также равны, было ясно, что уравнение периметра квадрата будет (2 1/8x + 30)4.

Аналогично периметр треугольника можно определить с помощью уравнения (5 1/3x)3 — точно так, как сказали родитель и ребенок, задавшие математический вопрос.

Поскольку учащимся сказали, что два периметра равны, можно было найти значение x, составив уравнения вместе.

Это дало: (2 1/8x + 30)4 = (5 1/3x)3. Затем нужно преобразовать смешанные числа в неправильные дроби.

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2 1/8 представляет собой смешанную дробь, которая состоит из целой части (2) и правильной дроби (1/8). Чтобы представить её как единую дробь, целую часть нужно умножить на знаменатель и прибавить числитель, получив 17/8.

То же самое нужно проделать и с 5 1/3. Это будет 16/3.

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Теперь уравнение выглядит так:

(17/8 x + 30) ⋅ 4 = 16/3 x ⋅ 3. Сейчас можно упростить обе стороны.

Раскроем скобки, умножив каждый член внутри на коэффициент снаружи. Левая сторона:

4⋅ 17/8 x + 4 ⋅ 30 = 68/8 x + 120 = 17/2x +120.

Правая сторона: 16/3 x ⋅ 3 = 16x.

Теперь уравнение:

17/2x +120 = 16x.

Перенесем все члены с x в одну сторону, а числа — в другую.

120 = 16x - 17/2x.

Приведем правую часть к общему знаменателю:

16x = 32/2x

120 = 32/2x − 17/2x = 15/2 x.

120 = 5/2 x.

Умножим обе стороны на 2:

240=15x.

Разделим на 15:

x = 240/15 = 16⋅15/15 = 16.

Таким образом, x = 16. Ответ можно проверить, подставив 16 в уравнение вместо x.

[inf] У этой задачи есть и другой способ решения.

Так, сначала упростим левую сторону уравнения до вида:

4⋅ 17/8 x + 4 ⋅ 30 = 68/8 x + 120 = 8,5x +120.

А правую до: 16/3 x ⋅ 3 = 16x.

Оно теперь выглядит так:

8,5x +120 = 16x.

Перенесем все члены с x в одну сторону, а числа — в другую:

16x - 8,5x = 120.

7,5x = 120.

120: 7,5 = x.

x = 16.

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И отсюда уже было легко вычислить периметр каждой фигуры.

Чтобы узнать длину каждой стороны квадрата, нужно: (2 1/8 ⋅ 16) + 30 = (17/8⋅ 16) +30 = (17⋅ 16/8) +30 = 34+30=64. Таким образом, периметр составил 64 x 4 = 256.

И, чтобы вычислить периметр треугольника, получим (5 1/3 ⋅ 16)⋅3 = (16/3 ⋅16)⋅3 = (16⋅16/3) ⋅3 = 256/3⋅3 = 256.

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