Эту задачу с девятками можно решить в уме за 6 секунд. А вы справитесь без калькулятора?

Опубликовано: 19.08.2025 12:04 , Обновлено: 19.08.2025

Перед вами математическая задача с пятью цифрами 9. На первый взгляд она может показаться кому-то сложной и запутанной, но это не так. Решение такой головоломки - это отличный способ взбодриться и заставить мозг работать активнее. Особенно, если попробуете сделать это на время.

У журналиста Telegraf.news, который до этого не видел задачу, получилось дать правильный ответ чуть менее чем за 6 секунд. А через сколько решите ее вы? Главное условие - делать это в уме, без калькулятора.

Готовы принять вызов? Засеките время и выполните действия в правильном порядке. Верный ответ вы найдете ниже.

Сколько будет 9x9(9:9)+9?

Напомним, порядок операций имеет решающее значение, поскольку он во многом определяет правильный результат.

[infb] Согласно математическим правилам, операции в скобках всегда нужно выполнять в первую очередь. Затем — возведение в степень и извлечение квадратного корня. После идет умножение и деление, а затем сложение и вычитание.

При работе с равнозначными операциями применяется правило, согласно которому нужно выполнить их слева направо. [/infb]

Правильный ответ

Итак, если вы дошли до этого момента, вас наверняка интересует верный ответ.

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Вот поэтапное решение:

Выполняем операцию в скобках: 9 x 9 = 1. Теперь задача выглядит так: 9x9x1+9. Умножаем 9 x 9 = 81; 81 x 1 = 81; 81+9 = 90.

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Удалось ли вам добиться такого результата? Если да, то у вас есть повод гордиться, ведь ваши школьные знания не пропали даром, а концентрация внимания и логическое мышление на высоком уровне.

Однако, если что-то пошло не так, не расстраивайтесь, просто продолжайте практиковаться, решая новые математические задачи. Например, попробуйте дать правильный ответ на загадку, которую Telegraf.news публиковал ранее.

Школьники без труда решат эту задачу. А вы справитесь без калькулятора?