Школьники без труда решат эту задачу. А вы справитесь без калькулятора?

Опубликовано: 11.08.2025 13:35 , Обновлено: 11.08.2025

На картинке выше - математическая задача, которую решают школьники как старших классов, так и ученики помладше. Кажется, что в ней нет ничего сложного. Однако если вы не помните элементарных правил, то можете столкнуться с трудностями. Проверьте свои знания и попробуйте решить пример.

Итак, задача выглядит так:

7+2²x(10-6):2 = ?

Правильное решение этой математической задачи, разумеется, может быть только одно.

С чем могут возникнуть трудности?

Чаще всего проблема заключается не в вычислениях, а в незнании порядка выполнения действий. Многие люди решают задачи, выполняя математические операции по порядку, не обращая внимания на то, что это за действия, и не помня об основном правиле, которое управляет математикой.

Конечно, каждый узнал ее в школьные годы, но не каждый помнит о ней уже во взрослой жизни. Речь идет, конечно же, о правиле выполнения действий, согласно которому всегда сначала выполняются действия в скобках. Затем следуют возведение в степень и извлечение корня, умножение и деление, а в конце — сложение и вычитание.

Если же в задаче встречаются равнозначные действия, то в этом случае действует правило порядка записи, то есть вычисление слева направо. Это фундаментальное математическое правило, без которого трудно найти правильное решение, но о котором многие люди не помнят. Таким образом, на первый взгляд простая загадка оказывается сложной для некоторых людей.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы увидеть результат, нажмите здесь”]

Эту задачу следует начать с вычисления того, что находится в скобках. В результате пример приобретает вид: 7+2²x4:2.

Следующим шагом является возведение в степень 2^2, результат которого равен 4. Таким образом, мы получаем 7+4x4:2.

Следующим шагом будет умножение и деление (слева направо). В итоге остается простое сложение 7+8, которое дает окончательный правильный ответ, равный 15.

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Удалось ли вам правильно решить задачу? Если по пути что-то пошло не так, не расстраивайтесь, а уделите еще немного времени ознакомлению с порядком выполнения действий. В следующий раз у вас получится лучше!

Только взрослые спотыкаются на этом простом примере. А вы дадите правильный ответ?