Зачем в окнах самолета нужны дырочки? Стюардесса раскрыла 2 важные причины
Наверняка последнее, что хотел бы видеть тревожный пассажир в иллюминаторе самолета, - это крошечное отверстие. Такую неприятную особенность в окнах может заметить любой, но мало кто догадывается, зачем нужны эти дырочки на самом деле. Стюардесса филиппинской авиакомпании Cebu Pacific Хенни Лим записала видео, где успокоила пассажиров на этот счет.
В ставшем вирусным видео в TikTok бортпроводница рассказала, что крошечное отверстие на самом деле называется «вентиляционным отверстием».
Она объяснила, что стекла кабины состоят из трех слоев - внешнего, среднего и внутреннего. Обычно их делают из стекла и акрила, чтобы они были прочными и хорошо изолированными.
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По словам стюардессы, «крошечное отверстие помогает выровнять разницу давления между воздухом в салоне и снаружи».
Второе назначение дырочки — выпускать влагу и не давать инею или конденсату закрывать обзор.
Дело в том, что во время полета внешняя поверхность окон самолета может стать холодной из-за низких температур на больших высотах. Из-за этого в салон может попадать влага, а окна запотевать. То есть, крошечные отверстия помогают предотвратить образование конденсата и сохраняют окна чистыми.
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