Как работает туалет в самолете? Узнали, могут ли отходы упасть на землю

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Опубликовано: 08.02.2024 09:46 , Обновлено: 08.02.2024

Наверняка вы хоть один раз задумывались о том, что происходит, когда вы нажимаете кнопу смыва в туалете в самолете. Падают ли отходы прямо на землю, как в поезде? На самом деле, это сложная система, хотя принцип ее работы прост. Рассказываем, как работают туалеты в самолетах.

Известно, что в 2021 года на жителя английского города Виндзор действительно упали фекалии с пролетавшего мимо самолета, сообщало Daily Mirror. Они были в жидком состоянии и испачкали не только его, но и весь сад.

Подобное произошло и 2018 году в Канаде. Людей также окатило фекалиями, сброшенными с пролетающего самолета.

Однако эти случаи довольно редки и точно не являются нормой.

Как устроен туалет в самолете?

Сегодня нормой для самолетов являются вакуумные туалеты с замкнутым контуром. Однако они не предполагают смыва воды, как дома или даже в поезде, что значительно увеличило бы нагрузку, особенно при дальних перелетах.

На самом деле туалеты работают как пылесос. Когда клапан активируется, содержимое “засасывается” внутрь с помощью вакуума. Все герметично, поэтому утечка неприятных запахов или газов исключена. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, в туалет нельзя бросать носовые платки, гигиенические салфетки, тампоны и другие предметы.

Что происходит с отходами потом?

А что происходит с отходами в самолете? Они попадают в специальный бак, заполненный специальной дезинфицирующей жидкостью. Вместимость и количество баков зависит от маршрута. На дальних рейсах их объем может достигать 1 800 литров. Жидкость обеспечивает надлежащую гигиену, а герметичная система позволяет забыть о неприятных запахах.

Что происходит с содержимым бака? Оно не вылетает во время полета. Хотя такое может случиться, обычно это результат сбоя всей системы, и авиакомпания проводит детальное расследование. После приземления баки опорожняются с помощью устройства, чем-то напоминающего привычный септик.

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