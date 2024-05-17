Что происходит, когда кто-то умирает в самолете? Стюардесса рассказала, куда девают тело

Опубликовано: 17.05.2024 11:00 , Обновлено: 17.05.2024

Бывшая стюардесса Мэнди Смит рассказала в интервью, каковы процедуры, когда кто-то умирает прямо в самолете. Оказывается, даже в такой экстремальной ситуации экипаж не может прервать полет, пока не достигнет пункта назначения. Что же тогда происходит на борту?

Мэнди Смит проработала стюардессой Virgin Atlantic 12 лет. Она также опубликовала книгу о своем опыте работы в авиакомпании. Недавно она дала интервью телеканалу LADbible TV, в котором рассказала о закулисье своей профессии.

Среди прочего, ее спросили о том, что происходит, когда кто-то умирает на борту самолета. Бывшая сотрудница авиакомпании призналась, что даже в этом случае экипажу не разрешается прерывать маршрут. Она рассказала, как изменились процедуры, и объяснила причину этих изменений.

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По ее словам, в прошлом процедуры были иными. Когда пассажир умирал, экипаж переносил тело в туалет и выводил это место из эксплуатации. Хотя это может показаться спорным методом, это был единственный выход.

“Раньше нам приходилось сажать пассажиров в туалеты, а потом закрывать их на ключ. Но поскольку они сидели на унитазе, то, если наступало окоченение, они застревали в этом положении и не могли поместиться в гроб», — рассказала она. По этой причине были внесены изменения.

Стюардесса сообщила, что теперь процедура выглядит несколько иначе.

“Сейчас нам приходится укладывать их поперек передних сидений и пытаться успокоить их близких, относиться к ним с уважением, укрывать одеялами и, возможно, просто отгородить это место одеялами, заправленными в сиденья, что я, вероятно, и сделала бы”, — сказала бывшая стюардесса.

При этом она отметила, что “если бы на борту произошел несчастный случай или случился сердечный приступ, мы бы просто продолжили сердечно-легочную реанимацию”.

“Но если бы это был кто-то, кто скончался естественной смертью или от другого недуга, то, очевидно, нам не нужно было бы тогда с ним ничего делать”, - объяснила женщина.

Экипаж должен сообщить в наземную службу, чтобы в пункте назначения ждали машина скорой помощи или судмедэксперт.

“Мы бы не стали делать экстренную посадку, а просто отнеслись бы к ней как к обычной посадке, если бы человек точно скончался”, — подчеркнула женщина.

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