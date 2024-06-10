МНС назвало 2 случая, когда белорусам не нужно платить налог за сбор ягод и грибов. А кого обяжут отдать 10% от прибыли?

Опубликовано: 10.06.2024 15:20 , Обновлено: 10.06.2024

В Министерстве по налогам и сборам рассказали, кто из белорусов может не платить подоходный налог за продажу грибов, ягод и другой дикорастущей продукции. Напомним, если ранее такая привилегия была доступна всем, то с 2022 года некоторые жители Республики обязаны платить в госказну налог от реализации даров леса.

Так, от уплаты освобождены лица, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и реализуют продукцию самостоятельно, без привлечения других людей. По информации МНС, розничная торговля грибами, ягодами, лекарственными растениями, орехами и другими дарами природы для физических лиц, которые не являются ИП, “не признаётся объектом налогообложения единым налогом”.

То есть, этим белорусам в казну государства ничего платить не надо. Сколько продали, столько и заработали. При этом в ведомстве обратили внимание: торговать можно только на оборудованных торговых местах на рынках или в иных точках, которые до этого утвердили местные власти.

Кроме того, от подоходного налога освобождена прибыль, которую человек получил благодаря сдаче грибов, ягод и других даров леса. Иными словами, если вы собрали слишком много земляники или лисичек, можете сдать их организациям и ИП, которые этим занимаются, и при этом также не беспокоиться о налогах.

В свою очередь предприниматели обязаны оформлять акт закупки товаров и сырья, в котором нужно указать дату, название продукции, количество, цену, сумму, данные продавца и покупателя. Форма такого акта установлена в приложении 1 к инструкции о порядке ведения учёта доходов и расходов, которую утвердило МНС 30 января 2019 года, передало информагентство “БелТА”.

А кому надо заплатить налог?

С 2022 года некоторые белорусы всё же должны платить налог с доходов от продажи и сдачи лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции. Однако только в том случае, если человек указал доходы от грибов, ягод и т. д. (в пояснениях по требованию налоговой) в качестве источников доходов, которые направлены на приобретение имущества и иные расходы. Тогда нужно будет заплатить 10% с суммы, превысившей в течение года 200 базовых величин.

Ранее Telegraf.news писал, что зачастую рассаду цветов и овощей хозяйки выращивают не только для личных целей, но и для продажи. Как это сделать легально, кому придётся заплатить в казну государства больше, а кому — меньше, рассказали сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси.

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