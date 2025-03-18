Зачем нужен этот элемент на полотенцах? Оказывается, не только для красоты

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Опубликовано: 18.03.2025 12:02 , Обновлено: 18.03.2025

Наверняка многие пользователи махровых полотенец могли замечать странную полоску на этом предмете банной принадлежности. Иногда она выглядит как тканая полоска с узором, а иногда просто как полоса с отсутствием ворса. Кажется, что это элемент декора, который должен сделать полотенце симпатичнее, придать изюминку, хотя иногда это и выглядит сомнительным. Но, оказывается, производители вкладывают в это несколько другой смысл. Telegraf.news разузнал, для чего производители добавляют этот элемент.

Вопросы о том, какой смысл несут полоски на полотенцах, могут возникнуть у многих пользователей. С разной периодичностью эта тема всплывает в соцсетях, вызывая бурные обсуждения в комментариях. Для чего же они всё-таки нужны? Посмотрели, какие версии есть у пользователей и как отвечают на этот вопрос производители.

Для чего на полотенце нужна полоска? Версии пользователей

Фото: Pixabay

Недавно тема полосок на полотенце всплыла на повестку и в Instagram, породив целую массу версий предназначения. Сам пользователь с ником @memezar то ли в шутку, то ли всерьёз заявил, что полоска на полотенце работает по аналогии с автомобильным протектором.

“Это линия протектора. Когда ваше полотенце истончается до этого уровня, пришло время заменить его. Пробег может варьироваться”, - написал он в публикации на своей страничке.

Многие пользователи соцсети засомневались в такой версии, заявив, что не представляют, как в реальности можно истончить полотенце до такого уровня.

“Не думаю, что когда-либо видел, чтобы полотенце дотягивалось до линии протектора. Скорее всего, оно продырявится еще до этого”, — высказался один из пользователей в комментариях.

Другие комментаторы выдвинули свои версии, для чего может быть эта полоска. Одни посчитали её элементом декора, другие предположили, что плоская линия предназначена для захватывания прищепками при сушке, третьи признались, что используют её как более отшелушивающую для вытирания губ и глаз, а кто-то и вовсе пошутил, что такой элемент придаёт полотенцу дополнительные “аэродинамические свойства”.

“Это для того, чтобы отличать верх от низа, чтобы вы не вытирали лицо там, где вы вытерли ягодицы”, — написал ещё один из пользователей.

Некоторые пользователи Сети посетовали на то, что наличие такой полоски заставляет покупать новые полотенца чаще.

“Я убежден, что она существует только для того, чтобы сжиматься и делать невозможным красиво складывать полотенце, из-за чего приходится покупать ещё одно”, - написал пользователь с ником @natemcgrady в соцсети Х.

И действительно, стирка полотенец с такой полосой на высоких температурах нередко приводит к тому, что полоса сжимается, деформируя полотенце.

Как бы то ни было, у этого элемента есть не только весьма неочевидное предназначение, но и своё собственное название.

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Зачем на полотенце “добби-борд”?

Фото: Pixabay

Тканая полоска на обоих концах полотенца называется добби-бордом и выполняет не только эстетическую, но и практическую функции. Как отметили производители бренда полотенец TowelHub, этот элемент призван сделать полотенце более износостойким.

Из-за частой стирки, сушки и ежедневного использования со временем свободные нити и растрепанные края полотенца могут ослабить его структуру и сократить срок службы и добби-борд призван решить эту проблему.

“Тканая полоса на обоих концах действует как арматура, закрепляя края ткани и предотвращая их распускание. Эта небольшая, но важная особенность гарантирует, что полотенца останутся целыми даже после десятков стирок, что делает их надежными”, - объяснили производители на своем сайте.

Кроме того, производители отметили, что наличие такой каймы у полотенец дает ряд практических преимуществ.

“Полотенца с ткаными полосками обеспечивают лучшее сцепление, что облегчает их использование при сушке, складывании или укладке. Эта функция особенно полезна в коммерческих помещениях, таких как отели, спортзалы и спа, где персоналу необходимо быстро складывать и организовывать большие объемы постельного белья”, — сказано на сайте бренда TowelHub.

Также производители обратили внимание на то, что при покупке полотенец стоит обращать внимание на качество тканой полосы и самого полотенца.

Полотенца с прочными кареточными каймами должны быть изготовлены из 100% хлопка. Это гарантия того, что тканая полоска останется целой после многократных стирок.

“Качественно сделанная тканая полоса должна быть плотно сшита и бесшовно интегрирована в дизайн полотенца. Свободные или тонкие полоски могут ослабнуть со временем, что уменьшит прочность полотенца и общий срок службы. Всегда проверяйте качество плетения перед покупкой большого количества, чтобы убедиться, что полотенца сохранят свою структуру с течением времени”, — объяснили производители.

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