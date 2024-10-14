За мицелий - 50 рублей. В Нацпарке "Припятский" нашли гриб-коралл. Можно ли есть?

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Опубликовано: 14.10.2024 16:52 , Обновлено: 14.10.2024

В Национальном парке "Припятский" на юге Беларуси нашли "редкий для Беларуси" гриб - ежовик коралловидный (Hericium coralloides). Он включен в Красную книгу Беларуси, а внешне напоминает морской коралл.

Как рассказали в “Припятском”, ежовик коралловидный имеет третью категорию охраны, то есть не находится под прямой угрозой исчезновения сейчас, но подвержен риску вымирания в будущем.

Фото: Нацпарк "Припятский"

“Плодовое тело необычной формы и похоже на веточки коралла. Молодые плодовые тела выделяются на фоне деревьев своей белой окраской”, - отметили в парке. Там также рассказали, что гриб растет на отмершей древесине лиственных пород, а нашли его, в частности, на территории строящейся экотропы.

Фото: Нацпарк "Припятский"

[info_b]Важно! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.[/info_b]

Фото: Нацпарк "Припятский"

В молодом возрасте ежовик коралловидный считается съедобным, его можно пожарить, к примеру, с оливковым маслом. Однако, как мы рассказали выше, в Беларуси это охраняемый вид.

[info_b]За сбор или уничтожение краснокнижного вида физлицо может получить штраф от 20 до 30 базовых величин (от 800 до 1200 рублей) по части 1 статье 16.8 КоАП Беларуси.[/info_b]

А вот как охарактеризовали съедобность ежовика коралловидного специалисты российского Министерства природных ресурсов и экологии: “По данным исследований, ежовик богат клетчаткой и хитином, поэтому он плохо переваривается. К тому же гриб может быть сильнейшим аллергеном”.

К слову, есть данные, что ежовик коралловидный способен есть дрожжи, которые могут находиться в трухлявых стволах, и отпугивать круглых червей (нематод).

Также этот вид можно вырастить искусственно на опилках или бревнах. К примеру, на Wildberries 300-граммовая упаковка мицелия ежовика коралловидного продается за 1469 российских рублей (50,33 белорусского).

Ранее Telegraf.news сообщал, что грибники в конце августа нашли в лесу в Гродненском районе гриб спарассис кудрявый (Sparassis crispa). Это по-научному, а в народе его называют заячьей капустой. Узнали, можно ли есть этот гриб.

Штраф за сбор — до 1200 рублей. Грибники нашли на Гродненщине заячью капусту

Также мы писали, что в Национальной академии наук (НАН) Беларуси сообщили, что их ученые нашли в Нарочанском национальном парке такие грибы, как головач гигантский из семейства шампиньоновых, фиолетовый паутинник и еще розовый трутовик. Узнали, можно ли употреблять их в пищу.

Ученые нашли в белорусских лесах гигантский шампиньон и фиолетовый паутинник. А есть их можно?