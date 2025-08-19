Яркий космический объект попал на камеру авто в Гродно. Специалисты объяснили, что это было

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Опубликовано: 19.08.2025 15:33 , Обновлено: 19.08.2025

Яркий космический объект в небе могли наблюдать жители Беларуси на прошлой неделе, 14 августа. Яркой короткой вспышкой завершилось падение одной из "звёзд" на закатном небе - момент попал на камеру видеорегистратора одного из гродненский автомобилистов. Белорусский астрофотограф Виктор Малыщиц и заведующий Минским планетарием Александр Микулич, изучив запись, объяснил природу "падающей звезды".

Кадрами пролёта космического объекта поделились читатели гродненского портала Newgrodno.by. Для мужчины и его спутницы увиденное, судя по их реакции, стало огромной неожиданностью.

“Вдруг на небе появился яркий объект, который очень быстро снижался. Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать”, — прокомментировал автор ролика кадры “звездопада”.

В свою очередь астрофотограф Виктор Малыщиц в комментарии порталу Onlíner пояснил, но на камеру попал пролет яркого болида. Так специалисты называют очень яркий метеор. Назвать “космического пришельца”, попавшего в объектив, метеоритом по одному лишь видео нельзя, поскольку под этим понятием понимается сам объект, не до конца сгоревший в атмосфере и упавший на землю.

“Тут сложно предполагать, осталось ли что-то от этого болида. Но во время последней вспышки могло получиться несколько фрагментов, часть которых и добрались до земной поверхности”, - сделал предположения Малыщиц.

Впрочем, по его словам, болид, после которого в начале 2025 года нашли фрагмент метеорита в Смолевичском районе, был “гораздо ярче”.

[inf]Кстати, на днях этот метеорит планируют презентовать широкой публике. Открытие экспозиции в Минском Планетарии запланировали на 19:00 в среду 20 августа.[/inf]

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В свою очередь заведующий Минским планетарием Александр Микулич сообщил, что замеченный гродненскими автомобилистами болид зафиксировали также три камеры Белорусской метеорной сети. Специалист подтвердил, что по размерам он был меньше метеорита “Смолевичи”, а его пролёт также наблюдался над территорией соседней Украины.

Отметим, что на середину августа приходится ежегодный пик активности метеорного потока Персеиды, который специалисты иногда называют метеорным штормом. Так, в ночь с 12 на 13 августа в Японии удалось заснять на камеру настоящий метеорный рой - скопление на небольшом участке звёздного неба большого числа метеоров. Специалисты насчитали одновременно более 15 метеоров, которые предположительно образовались в результате разрушения на подлете к земной атмосфере одного крупного, но хрупкого метероидного тела.

Ранее Telegraf.news рассказывал и о других захватывающих астрономических явлениях, за которыми смогут понаблюдать белорусы на звёздном небе до конца этого года. Виктор Малыщиц дал любителям звездного неба полезные советы.

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