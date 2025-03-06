Луна в красном, Сатурн без колец и Утренняя звезда. Белорусский астрофотограф раскрыл главные астрономические события 2025 года
Звездное небо – живой календарь событий, которые впечатляют и вдохновляют человеческий взор. В 2025 году нас ждут исчезающие кольца Сатурна, солнечные и лунные затмения, впечатляющий звездопад Персеид и отличные условия для наблюдения планет. Известный белоруский астрофотограф Виктор Малыщиц в интервью журналистам Telegraf.news рассказал о том, когда и где можно наблюдать самые захватывающие астрономические явления, а также дал полезные советы для любителей звездного неба.
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Виктор Малыщиц — известный белорусский астрофотограф, по образованию физик-ядерщик. Активно занимается популяризацией астрономии и космоса. Около 20 лет преподавал астрономию в Белорусском государственном университете (БГУ), Лицее БГУ, белорусских школах. Сейчас ведет репетиторские занятия по астрономии. Путешествует по Беларуси, фотографируя знаковые места под звездным небом. Считает, что все мы - дети звезд, и, как в стихотворении Максима Богдановича, “усе мы ляцім да зор”.
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«Исчезновение» колец Сатурна
23 марта произойдет редкое явление – Земля пройдет через плоскость колец Сатурна. Такое случается раз в 15 лет.
“Интересно, что при огромном диаметре кольца Сатурна невероятно тонкие (не более километра!), поэтому в такие моменты они исчезают для наблюдателей с Земли. 23 марта Сатурн и так будет прятаться за Солнцем, но когда он покажется в конце лета и осенью, вид колец будет не очень впечатляющим”, - рассказал Виктор Малыщиц.
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Что такое кольца Сатурна?
Сатурн, газовая планета-гигант, названная в честь римского бога земледелия, является второй по размерам планетой Солнечной системы после Юпитера. Его кольца – один из самых впечатляющих феноменов. Они состоят преимущественно из частиц льда, пыли и камней, размеры которых варьируются от микроскопических до нескольких метров.
Существует несколько гипотез о происхождении колец. Одна из них предполагает, что кольца сформировались из остатков околопланетного облака вещества, которые из-за гравитационного влияния Сатурна не смогли стать полноценным спутником. Другие исследования указывают на возможное разрушение спутника или кометы, оказавшихся внутри предела Роша — расстояния, внутри которого приливные силы планеты разрушают крупные объекты. [/info_b]
Интересные факты:
- Кольца Сатурна не являются статичными образованиями. Гравитационное воздействие спутников планеты вызывает в них волны и резонансы, что приводит к постоянным изменениям их структуры.
- В кольцах наблюдаются темные радиальные образования, называемые «спицами». Их природа до конца не изучена, но предполагается, что они связаны с электростатическими эффектами и взаимодействием с магнитным полем Сатурна.
- Температура на поверхности колец колеблется от −203 °C на солнечной стороне до −210 °C в тени Сатурна.
Частное солнечное затмение
Также астроном рассказал, что 29 марта в Беларуси можно будет наблюдать частное солнечное затмение.
«Фаза будет совсем небольшой – Солнце закроется максимум на 10% (примерно в 14:40 для Минска), однако все равно в этот момент дневное светило будет выглядеть очень необычно», — отметил Виктор Малыщиц.
По его словам, увидеть затмение можно будет и глазами, и в оптические приборы.
«Но – будьте очень внимательны! – необходимо серьезно защитить ваши глаза. Солнечные очки для наблюдений никак не подойдут, а вот сварочная маска – вполне», - предупредил астрофотограф.
А в случае наблюдений при помощи оптического прибора, он должен быть снабжен светофильтром на объективе ( только на объективе – не на окуляре! ), предназначенным именно для наблюдений Солнца.
[info_b]Солнечное затмение — это астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично закрывает Солнце для наблюдателей на Земле. Это происходит только в новолуние, когда Луна оказывается между Землёй и Солнцем, но из-за наклона лунной орбиты такие затмения случаются не в каждое новолуние, а от двух до пяти раз в год.
Виды солнечных затмений:
- Полное затмение: Луна полностью закрывает Солнце, и на определённой территории наступает кратковременная темнота
- Частное затмение: Луна закрывает только часть солнечного диска.
- Кольцеобразное затмение: Луна находится на таком расстоянии от Земли, что её видимый размер меньше солнечного диска, и вокруг Луны виден яркий ободок Солнца.
- Гибридное затмение: В разных точках Земли одно и то же затмение может наблюдаться как полное или кольцеобразное.[/info_b]
Поток ярких Эта-Акварид весной
[info_b]Эта-Аквариды — ежегодный метеорный поток, связанный с кометой Галлея. Свое название он получил благодаря радианту, расположенному в созвездии Водолея, рядом с яркой звездой η Водолея. Чтобы узнать, когда радиант поднимется над горизонтом для Беларуси, можно использовать приложения Sky Tonight или Star Walk.[/info_b]
Виктор Малыщиц рассказал, что метеоры Эта-Акварид можно наблюдать с конца апреля по конец мая, однако максимальной активности поток достигнет 5 мая, когда при удачном стечении обстоятельств за час можно будет увидеть до 70 метеоров.
“Правда, наблюдения необходимо проводить под утро - после 3 часов ночи, когда взойдет созвездие Водолея, где и расположен радиант потока”, - заметил он.
Падающие звезды - Персеиды
А вот летом, 12 августа, в Беларуси можно будет наблюдать ежегодный пик активности метеорного потока Персеиды.
«Вообще, Персеиды – не единственный активный метеорный поток, но именно Персеидам обычно везет на хорошую погоду, да еще и на сезон отпусков”, - отметил Виктор Малыщиц.
По его словам, в этом году наблюдениям помешает почти полная Луна, однако и при ее свете можно будет увидеть немало «падающих звезд» (примерно до сотни в час) . Для наблюдений не нужно никаких приборов – просто выбраться за город и по возможности прилечь, чтобы видеть сразу все небо. Лучшее время для наблюдения — предрассветные часы.
[info_b]Персеиды, или «падающие звезды» — ежегодный метеорный поток, активный с 17 июля по 24 августа, достигающий пика около 12 августа.
Персеиды образуются из пылевых частиц, оставленных кометой Свифта — Таттла, которая проходит рядом с Землей раз в 135 лет. При приближении к Солнцу комета испаряет частицы льда и пыли, формируя хвост. Когда Земля пересекает этот хвост, частицы входят в атмосферу на скорости около 59 км/с, сгорая и создавая эффект “звездного дождя”.
Радиант Персеид находится в созвездии Персея, что делает их особенно заметными в северном полушарии. Персеиды известны своей высокой скоростью и яркостью, часто оставляя заметные следы на небе. Иногда они вызывают появление огненных шаров — особенно ярких метеоров.[/info_b]
В сентябре Луна оденется «в красное»
7 сентября белорусам выпадет редкий шанс увидеть полное лунное затмение.
«Кровавая Луна» - так прозвали подобное явление массовые издания за красноватый оттенок Луны в момент погружения в земную тень. Правда, увидеть глазами красный цвет непросто – при низкой яркости глаз слабо ощущает цвета, однако само по себе явление все равно завораживающее”, - рассказал астроном.
Виктор Малыщиц заметил, что примерно в 19:45 по Минску, как только на небе взойдет Луна, она уже будет наполовину погружена в земную тень. В 20:30 она скроется в тени целиком, а в 21:12 затмение достигнет максимальной фазы.
“Кстати, полное лунное затмение ожидается и 14 марта, однако в Беларуси в этот момент будет, к сожалению, день”, - заметил специалист.
Время понаблюдать за планетами?
В этом году у белорусов есть прекрасная возможность понаблюдать за планетами. И если вы пропустили возможность увидеть почти все планеты за одну ночь в феврале, то по словам Виктора Малыщица, по отдельности их можно успеть «поймать» на небе.
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Как отличить планету от звезды?
Можно заметить, что звезды мерцают - иногда даже разными цветами. Это не сами звезды - их свет искажен теплыми и холодными потоками в атмосфере Земли. Но планеты, в отличие от звезд, сияют «плавно».[/info_b]
“После невероятно яркого сияния на вечернем небе Венера станет видна по утрам до восхода Солнца. Наилучшее время для того, чтобы полюбоваться Утренней звездой – конец мая – начало июня, - отметил астрофотограф.
Он также рассказал, что осенью на звездном небе покажется Юпитер. Он будет украшать ночное небо довольно долго – “даже на новогоднем небе его можно будет найти без проблем”.
Сатурн можно будет наблюдать глубокой ночью еще в августе, но лучшим периодом для наблюдений станет сентябрь-октябрь. А вот Марс, по словам астронома, будет стремиться спрятаться в лучах Солнца и к середине лета полностью исчезнет с нашего неба.
Как лучше наблюдать?
“Конечно, наблюдения за небом будут более интересными с биноклем или телескопом, но первое, с чего я бы посоветовал начать - наблюдать глазами. Вы можете научиться находить все созвездия, читать об истории их возникновения, легенды, связанные с ними. Вы также можете изучить звездные карты”, - рассказал Виктор Малыщиц.
Кстати, по мнению астрофотографа, большую роль здесь может сыграть смартфон с программой-планетарием (например, Stellarium, Star Walk, Sky Safari и другие). Достаточно просто поместить его на участок, на котором вы находитесь - и телефон покажет, какие созвездия и небесные объекты находятся в этом месте .
По словам исследователя звездного неба, многие интересные события ночного неба предсказать не так и просто. Среди них – пролеты ярких болидов, появления серебристых облаков летом, полярные сияния, порой видимые даже в Беларуси. Поэтому почаще смотрите на звезды – и вы точно ничего не упустите!
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