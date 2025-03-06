Луна в красном, Сатурн без колец и Утренняя звезда. Белорусский астрофотограф раскрыл главные астрономические события 2025 года

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Опубликовано: 06.03.2025 12:51 , Обновлено: 06.03.2025

Звездное небо – живой календарь событий, которые впечатляют и вдохновляют человеческий взор. В 2025 году нас ждут исчезающие кольца Сатурна, солнечные и лунные затмения, впечатляющий звездопад Персеид и отличные условия для наблюдения планет. Известный белоруский астрофотограф Виктор Малыщиц в интервью журналистам Telegraf.news рассказал о том, когда и где можно наблюдать самые захватывающие астрономические явления, а также дал полезные советы для любителей звездного неба.

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Виктор Малыщиц — известный белорусский астрофотограф, по образованию физик-ядерщик. Активно занимается популяризацией астрономии и космоса. Около 20 лет преподавал астрономию в Белорусском государственном университете (БГУ), Лицее БГУ, белорусских школах. Сейчас ведет репетиторские занятия по астрономии. Путешествует по Беларуси, фотографируя знаковые места под звездным небом. Считает, что все мы - дети звезд, и, как в стихотворении Максима Богдановича, “усе мы ляцім да зор”.

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«Исчезновение» колец Сатурна

Почти исчезнувшие кольца Сатурна летом 2024 года, фото Дамиана Пича

23 марта произойдет редкое явление – Земля пройдет через плоскость колец Сатурна. Такое случается раз в 15 лет.

“Интересно, что при огромном диаметре кольца Сатурна невероятно тонкие (не более километра!), поэтому в такие моменты они исчезают для наблюдателей с Земли. 23 марта Сатурн и так будет прятаться за Солнцем, но когда он покажется в конце лета и осенью, вид колец будет не очень впечатляющим”, - рассказал Виктор Малыщиц.

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Что такое кольца Сатурна?

Сатурн, газовая планета-гигант, названная в честь римского бога земледелия, является второй по размерам планетой Солнечной системы после Юпитера. Его кольца – один из самых впечатляющих феноменов. Они состоят преимущественно из частиц льда, пыли и камней, размеры которых варьируются от микроскопических до нескольких метров.

Существует несколько гипотез о происхождении колец. Одна из них предполагает, что кольца сформировались из остатков околопланетного облака вещества, которые из-за гравитационного влияния Сатурна не смогли стать полноценным спутником. Другие исследования указывают на возможное разрушение спутника или кометы, оказавшихся внутри предела Роша — расстояния, внутри которого приливные силы планеты разрушают крупные объекты. [/info_b]

Интересные факты:

Кольца Сатурна не являются статичными образованиями. Гравитационное воздействие спутников планеты вызывает в них волны и резонансы, что приводит к постоянным изменениям их структуры.

В кольцах наблюдаются темные радиальные образования, называемые «спицами». Их природа до конца не изучена, но предполагается, что они связаны с электростатическими эффектами и взаимодействием с магнитным полем Сатурна.

Температура на поверхности колец колеблется от −203 °C на солнечной стороне до −210 °C в тени Сатурна.

Частное солнечное затмение

Также астроном рассказал, что 29 марта в Беларуси можно будет наблюдать частное солнечное затмение.

«Фаза будет совсем небольшой – Солнце закроется максимум на 10% (примерно в 14:40 для Минска), однако все равно в этот момент дневное светило будет выглядеть очень необычно», — отметил Виктор Малыщиц.

По его словам, увидеть затмение можно будет и глазами, и в оптические приборы.

«Но – будьте очень внимательны! – необходимо серьезно защитить ваши глаза. Солнечные очки для наблюдений никак не подойдут, а вот сварочная маска – вполне», - предупредил астрофотограф.

Расположение Луны и Солнца для наблюдателя из Минска в момент затмения 29 марта

А в случае наблюдений при помощи оптического прибора, он должен быть снабжен светофильтром на объективе ( только на объективе – не на окуляре! ), предназначенным именно для наблюдений Солнца.

[info_b]Солнечное затмение — это астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично закрывает Солнце для наблюдателей на Земле. Это происходит только в новолуние, когда Луна оказывается между Землёй и Солнцем, но из-за наклона лунной орбиты такие затмения случаются не в каждое новолуние, а от двух до пяти раз в год.

Виды солнечных затмений:

Полное затмение: Луна полностью закрывает Солнце, и на определённой территории наступает кратковременная темнота

Луна полностью закрывает Солнце, и на определённой территории наступает кратковременная темнота Частное затмение: Луна закрывает только часть солнечного диска.

Луна закрывает только часть солнечного диска. Кольцеобразное затмение: Луна находится на таком расстоянии от Земли, что её видимый размер меньше солнечного диска, и вокруг Луны виден яркий ободок Солнца.

Луна находится на таком расстоянии от Земли, что её видимый размер меньше солнечного диска, и вокруг Луны виден яркий ободок Солнца. Гибридное затмение: В разных точках Земли одно и то же затмение может наблюдаться как полное или кольцеобразное.[/info_b]

Поток ярких Эта-Акварид весной

[info_b]Эта-Аквариды — ежегодный метеорный поток, связанный с кометой Галлея. Свое название он получил благодаря радианту, расположенному в созвездии Водолея, рядом с яркой звездой η Водолея. Чтобы узнать, когда радиант поднимется над горизонтом для Беларуси, можно использовать приложения Sky Tonight или Star Walk.[/info_b]

Виктор Малыщиц рассказал, что метеоры Эта-Акварид можно наблюдать с конца апреля по конец мая, однако максимальной активности поток достигнет 5 мая, когда при удачном стечении обстоятельств за час можно будет увидеть до 70 метеоров.

“Правда, наблюдения необходимо проводить под утро - после 3 часов ночи, когда взойдет созвездие Водолея, где и расположен радиант потока”, - заметил он.

Падающие звезды - Персеиды

А вот летом, 12 августа, в Беларуси можно будет наблюдать ежегодный пик активности метеорного потока Персеиды.

«Вообще, Персеиды – не единственный активный метеорный поток, но именно Персеидам обычно везет на хорошую погоду, да еще и на сезон отпусков”, - отметил Виктор Малыщиц.

По его словам, в этом году наблюдениям помешает почти полная Луна, однако и при ее свете можно будет увидеть немало «падающих звезд» (примерно до сотни в час) . Для наблюдений не нужно никаких приборов – просто выбраться за город и по возможности прилечь, чтобы видеть сразу все небо. Лучшее время для наблюдения — предрассветные часы.

Метеор потока Персеиды над часовней Рейтанов в Грушевке (Ляховичский район), фото Виктора Малыщица

[info_b]Персеиды, или «падающие звезды» — ежегодный метеорный поток, активный с 17 июля по 24 августа, достигающий пика около 12 августа.

Персеиды образуются из пылевых частиц, оставленных кометой Свифта — Таттла, которая проходит рядом с Землей раз в 135 лет. При приближении к Солнцу комета испаряет частицы льда и пыли, формируя хвост. Когда Земля пересекает этот хвост, частицы входят в атмосферу на скорости около 59 км/с, сгорая и создавая эффект “звездного дождя”.

Радиант Персеид находится в созвездии Персея, что делает их особенно заметными в северном полушарии. Персеиды известны своей высокой скоростью и яркостью, часто оставляя заметные следы на небе. Иногда они вызывают появление огненных шаров — особенно ярких метеоров.[/info_b]

В сентябре Луна оденется «в красное»

7 сентября белорусам выпадет редкий шанс увидеть полное лунное затмение.

«Кровавая Луна» - так прозвали подобное явление массовые издания за красноватый оттенок Луны в момент погружения в земную тень. Правда, увидеть глазами красный цвет непросто – при низкой яркости глаз слабо ощущает цвета, однако само по себе явление все равно завораживающее”, - рассказал астроном.

Виктор Малыщиц заметил, что примерно в 19:45 по Минску, как только на небе взойдет Луна, она уже будет наполовину погружена в земную тень. В 20:30 она скроется в тени целиком, а в 21:12 затмение достигнет максимальной фазы.

«Кровавая Луна» над руинами Троицкой церкви, Чашникский район, фото Виктора Малыщица

“Кстати, полное лунное затмение ожидается и 14 марта, однако в Беларуси в этот момент будет, к сожалению, день”, - заметил специалист.

Время понаблюдать за планетами?

В этом году у белорусов есть прекрасная возможность понаблюдать за планетами. И если вы пропустили возможность увидеть почти все планеты за одну ночь в феврале, то по словам Виктора Малыщица, по отдельности их можно успеть «поймать» на небе.

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Как отличить планету от звезды?

Можно заметить, что звезды мерцают - иногда даже разными цветами. Это не сами звезды - их свет искажен теплыми и холодными потоками в атмосфере Земли. Но планеты, в отличие от звезд, сияют «плавно».[/info_b]

“После невероятно яркого сияния на вечернем небе Венера станет видна по утрам до восхода Солнца. Наилучшее время для того, чтобы полюбоваться Утренней звездой – конец мая – начало июня, - отметил астрофотограф.

Он также рассказал, что осенью на звездном небе покажется Юпитер. Он будет украшать ночное небо довольно долго – “даже на новогоднем небе его можно будет найти без проблем”.

Сатурн можно будет наблюдать глубокой ночью еще в августе, но лучшим периодом для наблюдений станет сентябрь-октябрь. А вот Марс, по словам астронома, будет стремиться спрятаться в лучах Солнца и к середине лета полностью исчезнет с нашего неба.

Как лучше наблюдать?

“Конечно, наблюдения за небом будут более интересными с биноклем или телескопом, но первое, с чего я бы посоветовал начать - наблюдать глазами. Вы можете научиться находить все созвездия, читать об истории их возникновения, легенды, связанные с ними. Вы также можете изучить звездные карты”, - рассказал Виктор Малыщиц.

Кстати, по мнению астрофотографа, большую роль здесь может сыграть смартфон с программой-планетарием (например, Stellarium, Star Walk, Sky Safari и другие). Достаточно просто поместить его на участок, на котором вы находитесь - и телефон покажет, какие созвездия и небесные объекты находятся в этом месте .

Беларусь, фото Виктора Малыщица

Беларусь, фото Виктора Малыщица

Беларусь, фото Виктора Малыщица

Беларусь, фото Виктора Малыщица

Беларусь, фото Виктора Малыщица











По словам исследователя звездного неба, многие интересные события ночного неба предсказать не так и просто. Среди них – пролеты ярких болидов, появления серебристых облаков летом, полярные сияния, порой видимые даже в Беларуси. Поэтому почаще смотрите на звезды – и вы точно ничего не упустите!

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