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Минский Планетарий позвал белорусов посмотреть на упавший под Смолевичами метеорит вживую

Минский Планетарий позвал белорусов посмотреть на упавший под Смолевичами метеорит вживую
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Минский Планетарий пригласил всех желающих на презентацию фрагментов метеорита, который нашли в Смолевичском районе в начале 2025 года. Открытие экспозиции запланировали на 19:00 в среду 20 августа.

Мероприятие пройдет в звездном зале минского Планетария. Подробности о находке расскажет координатор Белорусской метеорной сети Юрий Горячко.

После лекции всем гостям пообещали показать фрагменты редкого метеорита.

Количество мест ограничено, поэтому на мероприятие нужно зарегистрироваться по ссылке.

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При этом метеорит можно будет увидеть в постоянной экспозиции минского Планетария во время звездных сеансов по афише или заказать специальную лекцию для групп учащихся.

Что известно о метеорите?

Космический объект нашли в возле Смолевич в январе 2025 года. А упал он в декабре 2024 в районе деревень Рябый Слуп, Присынок, Калюга, Черный Лес, Высокие Ляды. Вес осколков варьируется от 10 грамм до 1 килограмма.

Как рассказывали в Планетарии, метеорит летел на Землю со стороны Марса.

За всю историю — это седьмой метеорит, найденный на территории Беларуси, и первое подтвержденное падение.

Жителей Смолевичского района попросили поискать «необычные камни». Под Минском упал метеорит?

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