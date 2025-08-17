Минский Планетарий позвал белорусов посмотреть на упавший под Смолевичами метеорит вживую

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Опубликовано: 17.08.2025 14:14 , Обновлено: 17.08.2025

Минский Планетарий пригласил всех желающих на презентацию фрагментов метеорита, который нашли в Смолевичском районе в начале 2025 года. Открытие экспозиции запланировали на 19:00 в среду 20 августа.

Мероприятие пройдет в звездном зале минского Планетария. Подробности о находке расскажет координатор Белорусской метеорной сети Юрий Горячко.

После лекции всем гостям пообещали показать фрагменты редкого метеорита.

Количество мест ограничено, поэтому на мероприятие нужно зарегистрироваться по ссылке.

При этом метеорит можно будет увидеть в постоянной экспозиции минского Планетария во время звездных сеансов по афише или заказать специальную лекцию для групп учащихся.

Что известно о метеорите?

Космический объект нашли в возле Смолевич в январе 2025 года. А упал он в декабре 2024 в районе деревень Рябый Слуп, Присынок, Калюга, Черный Лес, Высокие Ляды. Вес осколков варьируется от 10 грамм до 1 килограмма.

Как рассказывали в Планетарии, метеорит летел на Землю со стороны Марса.

За всю историю — это седьмой метеорит, найденный на территории Беларуси, и первое подтвержденное падение.

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