"Вы серьёзно? Мы там грибы собираем!" - Под Логойском заметили медведя

🎥 Видео

Опубликовано: 08.08.2024 17:46 , Обновлено: 08.08.2024

Белорусы продолжают фиксировать бурых медведей в различных регионах страны. На этот раз в видео с гуляющим по лесу мишкой поделился в TikTok житель Логойского района.

Большого и практически чёрного медведя заметили в лесу близ деревни Юрковичи под Логойском. Автор видео снимал передвижения животного из салона автомобиля.

“Черный, видишь? И живот белый. Может гризли?” - задался вопросом мужской закадровый голос в ролике, на что другой голос не согласился:

“Какой гризли!”

Присутствие людей, казалось, совсем не смутило лесного обитателя. Автор видео смог заснять ещё одно видео, в котором можно рассмотреть мишку с достаточно близкого расстояния.

Многие пользователи удивились факту нахождения медведя в этой локации. Некоторые признались, что всегда ходили в этот район за грибами.

“Сколько лет там ходила в лесу, не разу не видела. Только видела там косуль, кабанов, ёжиков, змей и ящериц”, - написала одна пользовательница.

“Вы серьезно? Юрковичи? Мы там грибы собираем каждый год!”, - написала другая.

“Если бы это был Могилёв, я бы поверил, что гризли”, - пошутил ещё один белорус.

Нашлись и те, кто давно знал об обитании медведей в этой местности.

“Логойский район, Смолевичский и Червенский. Лет 5 они уже ходят по одному маршруту”, - рассказал один из пользователей под видео.

К слову, ранее в Государственная инспекция охраны животного и растительного мира публиковала инструкцию о том, как вести себя при встрече с медведем.

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Также накануне житель Витебской области запечатлел на видео животное, которое внешне очень походило на краснокнижную рысь. Пользователи соцсети разошлись во мнениях. Что смутило?

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