«Все разные, но одинаковые» - Mark Formelle предложила белорусам носки-недельки. По чём?

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Опубликовано: 06.01.2024 10:48 , Обновлено: 06.01.2024

Белорусская компания Mark Formelle представила свою новинку - носочки-недельки. В наборе - семь пар белых носков с забавными кошачьими принтами и надписями с названием дней недели на белорусском языке: "чтобы точно не забыть, какой сегодня день", пояснили в компании.

Пока в магазинах представлены наборы только в белом цвете, однако комментаторы на официальных страничках компании в соцсетях уже завалили их предложениями выпустить такие же чёрные или цветные наборы. Почему выбор пал именно на белый цвет, администраторы странички Mark Formelle в Instagram пояснили тем, что это, на ряду с чёрным - “базовый цвет”, а “цветные носки любят не все”.

Несмотря на это, судя по комментариям, новинку пользователи встретили очень тепло. “Крутые носки”, “милота”, “огонь” - такие эпитеты оставляли комментаторы под фото носочков с забавными рыжими котами. Стоят они, кстати, всего 29,99 за набор из семи пар.

Многим пришлась по душе идея использовать носки в качестве своеобразного календаря. Так, одна из комментаторов в Instagram отметила, они “прекрасно подойдут матерям в декрете”, у которых, по её словам, “вся неделя - сплошной понедельник”.

“Так я хоть буду отличать один день от другого”, - отметила женщина.

Впрочем, были и те, кто решил, что выпускать белые носки на каждый день с принтами в одной цветовой гамме - не самая лучшая идея.

“В куче носков они все одинаковые будут”, - написала одна из комментаторов в Instagram, отметив, что они, как “черные носки - все разные, но одинаковые”.

Ранее Телеграф сообщил, что Mark Formelle совместно с Национальным художественным музеем выпустила лимитированную коллекцию с изображениями картин известных белорусских художников. Элементы картин Дроздовича, Хруцкого, Филипповича, Литвиновой из фондов музея перенесли на футболки, модные худи и даже носки и шопперы.

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А в ноябре очередной промо-ролик новой коллекции нижнего белья компании Mark Formelle вызвала бурю обсуждения в социальных сетях. Впрочем, претензии у некоторых пользователей возникли не к откровенным нарядам, как по началу можно было бы предположить, а к самим моделям, демонстрирующим бельё.

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