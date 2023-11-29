«Что-то пошло не так» - Mark Formelle взбудоражила соцети рекламным роликом с «азиаткой» в нижнем белье

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Опубликовано: 29.11.2023 12:58 , Обновлено: 29.11.2023

Очередной промо-ролик новой коллекции нижнего белья компании Mark Formelle вызвала бурю обсуждения в социальных сетях. В этот раз претензии у некоторых пользователей возникли не к откровенным нарядам, как по началу можно было бы предположить, а к самим моделям, демонстрирующим бельё.

В новом ролике, который компания Mark Formelle выложила на своей странице в Instagram, на ряду с девушками типичной славянской внешности оказалась модель с азиатской внешностью, что и послужило триггером для некоторых интернет-пользователей.

“Неужели в Беларуси красивые девушки закончились?” - задался вопросом один мужчина.

И часть комментаторов его активно поддержала, несмотря на то, что высказывания некоторых оказались на грани расизма.

“Как можно прививать детям патриотизм, если даже белорусские трусы рекламируют азиаты”, - возмутилась одна из пользовательниц соцсети.

Впрочем, представители Mark Formelle, ведущие официальную страничку компании, не стали отмалчиваться и корректно ответили на колкое замечание.

“Можно прививать детям межнациональную толерантность. Особенно, учитывая то, что на территории нашей страны проживают (и даже называют себя белорусами) представители самых различных рас”, - прокомментировал админ странички, уточнив, что все девушки, которые снимались в данном ролике - из Беларуси.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0L51pQoPMW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Mark Formelle / Марк Формэль (@markformelle) [/link]

Многие комментаторы под видео с иронией отметили, что авторы рекламного ролика (целенаправленно или нет) сместили акцент зрителей, направив его на внешность моделей.

“Все смотрят на девушек, а нужно, чтобы смотрели на товары MF, но что-то пошло не так!” - написал один из пользователей.

Впрочем, этот комментарий справедлив лишь отчасти - под постом достаточно комментариев не только о моделях, но и о представленной коллекции белья. Многим девушкам она, очевидно, пришлась по вкусу.

“Я даже и не заметила, что на видео девушки другой национальности. Все внимание на белье ушло, а потом на фигуру”, - прокомментировала одна из них.

Другая девушка отметила, что сами “белорусские девушки не против таких разнообразных моделей”.

Ранее Телеграф рассказывал, что летом компания Mark Formelle совместно с Национальным художественным музеем выпустила лимитированную коллекцию с изображениями картин известных белорусских художников. Элементы картин Дроздовича, Хруцкого, Филипповича, Литвиновой из фондов музея перенесли на футболки, модные худи и даже носки и шопперы.

Mark Formelle выпустила одежду с картинами самого космического белорусского художника