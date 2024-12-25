Время добрых дел. Собрали 10 благотворительных и волонтёрских инициатив, которые нуждаются в помощи белорусов перед Новым годом

Опубликовано: 25.12.2024 10:28 , Обновлено: 25.12.2024

Многие считают Новый год самым душевным праздником, в том числе потому, что его отмечает абсолютное большинство. Тем, чьё сердце наполнено радостью и праздничным настроением, нередко хочется поделиться ими с другими. Для таких людей мы подобрали десяток волонтёрских и благотворительных инициатив самых разных направленностей, в которых может поучаствовать каждый.

Под Новый год многие благотворительные фонды и организации активизируются, что не удивительно: люди склонны открывать свои сердца (и кошельки) перед праздником. У каждого тому своя причина – для кого-то праздник остаётся неполноценным, если не разделить его с другими людьми, кто-то хочет почувствовать себя причастным к общему доброму делу, а кто-то всерьёз опасается «духа будущего Рождества» и стремится сделать как можно больше добрых дел за свою жизнь.

Какими бы ни были мотивы, такое желание более чем похвально. Однако именно под Новый год глаза разбегаются от благотворительных инициатив и порой создаётся впечатление, что все уже «включены» в праздник и без вас. Но это лишь иллюзия – помощи никогда не бывает чересчур много, а в списке добрых дел, нуждающихся в поддержке, всегда найдётся та, к которой не останется равнодушным именно ваше сердце.

Праздник детям

Больше других, пожалуй, Новый год ждут дети, с них и начнём. Профсоюзы многих белорусских предприятий, а также общественные и благотворительные организации под Новый год постоянно устраивают акции для детей. Некоторые из них даже обретают общереспубликанский характер. Это, пожалуй, самый простой способ подарить детям праздник, особенно тем, кто в силу жизненных обстоятельств оказался без помощи и поддержки родных.

Одну из подобных акций в этом году организовал Белорусский Красный Крест (БКК). При его поддержке в торговых и бизнес-центрах, кинотеатрах, а также некоторых организациях установили “Ёлки желаний” . Помимо праздничных игрушек на них можно найти открытки с желаниями детей из малообеспеченных, неполных и опекунских семей, детей с инвалидностью, а также дети из семей беженцев.

БКК предложил любому желающему до 15 января купить подарок, указанный на открытке и передать волонтерам. Те, в свою очередь, вручат подарок одному из детей в списке.

[info_b]Найдите ближайшую к вам “Ёлку желаний” от БКК можно по интерактивной [link href=“https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=52.12337227743619%2C23.585066156856385&z=9&mid=1heLnw6UiYKXuh8OxeGvxDqRhBya5AMU” target=“_blank” rel=“noopener”] карте [/link], а узнать, как поучаствовать в акции, не выходя из дома, а просто переведя деньги на покупку подарков детям от БКК, можно по [link href=“https://redcross.by/archive/1818” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Своеобразную виртуальную Ёлку желаний открыл на своём сайте и Центр помощи “Вера” . Там размещена информация о насущных нуждах 30 детских социальных учреждений по всей Беларуси, на которые те собирают помощь благотворителей и которые можно закрыть, сделав свой посильный финансовый вклад.

Можно выбрать конкретное учреждение, которому вы хотите перевести деньги, указав номер выбранного “шара”. Может, вы захотите помочь Червенскому детскому социальному пансионату “Игуменский” закупить для детей планшеты, а может приобрести морозильник в Бабичскую спецшколу-интернат или цветной принтер в Социально-педагогический центр Глубокского района.

Если определиться с письмом сложно, можно внести пожертвование с общим назначение платежа “Вера в чудо” - тогда эти средства Центр в конце акции перечислит тому учреждению, для которого удастся собрать меньше всего средств. Кстати, финансовая помощь постоянно нужна и другим [link href=“https://vera.by/delo-very/nuzhna-pomoshh/” target=“_blank” rel=“noopener”] подопечным [/link] Центра “Вера”.

[info_b]Узнать, как перечислить средства подопечным центра “Вера”, можно по [link href=“https://vera.by/zhmi-na-shariki-ispolnyaj-mechty-detej-sirot-dan-start-novogodnej-akczii-vera-v-chudo/” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Ещё один простой способ помочь детям в эти праздничные дни есть у белорусских автомобилистов, которые заправляются в сети АЗС “А-100”. Там до 12 января 2025 года можно на кассе приобрести новогоднюю фигурку “Сказочные персонажи” - деньги за неё компания [link href=“https://azs.a-100.by/set-azs/promotions/pokupay-igrushki-pomogay-detyam/” target=“_blank” rel=“noopener”] переведёт [/link]в SOS-детские деревни .

Помочь этой негосударственной благотворительной организации, которая поддерживает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе семейного воспитания в SOS-семьях, можно и напрямую. Подробнее, как это сделать - читайте по ссылке.

Ещё одна международная благотворительная детская организация, которая работает в Беларуси и также постоянно ищет спонсорской поддержки - UNIHELP . Этот фонд постоянно ведёт несколько [link href=“https://unihelp.by/pomoshh-detyam/my-pomogaem” target=“_blank” rel=“noopener”] сборов [/link] на помощь в лечении детей с редкими генетическими и врождёнными заболеваниями, дорогостоящие операции и приобретение оборудования, которое не под силу родителям детей-инвалидов купить в одиночку.

[info_b]Как могут помочь фонду рядовые белорусы, можно узнать по [link href=“https://unihelp.by/sdelat-pozhertvovanie” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Помощь пенсионерам

Впрочем, Новый год - это праздник для всех, независимо от возраста человека. Поэтому в эти дни не стоит забывать о ещё одной уязвимой категории - одиноких пенсионерах, которые встречают этот праздник не в кругу семьи, а в стенах государственных социальных учреждений. Для них, безусловно, там стараются создать атмосферу праздника, однако, как и в случае с детскими домами, эти государственные учреждения также постоянно нуждаются в спонсорской помощи. Так что ваша финансовая поддержка в эти дни станет вдвойне ценным подарком для постояльцев таких учреждений.

К сожалению, далеко не все из них “виртуально активны”, поэтому если вы хотите помочь ближайшему пансионату в вашем регионе - сами найдите контакты администрации учреждения и поинтересуйтесь, в чём именно нуждаются их жители в данный момент. Как правило, в каждом учреждении есть открытые гуманитарные проекты, на которые они охотно принимают спонсорскую помощь.

Так, Минский социальный пансионат для престарелых и инвалидов “Комфортная жизнь”, расположенный в Острошицком Городке, прямо сейчас [link href=“http://comfort-life.by/%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/” target=“_blank” rel=“noopener”] собирает [/link] деньги на специальные механические кровати с противопролежневыми матрасами для своих подопечных и на обустройство “живого уголка” в пансионате.

В свою очередь Минский городской социальный пансионат “Родник” [link href=“https://dipi.by/spn/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/” target=“_blank” rel=“noopener”] открыл [/link] сбор на приобретение и установку 20 многофункциональных кроватей с рельсовой системой автоматизированного подъема и перемещения постояльцев на постельном режиме, чтобы им было проще передвигаться хотя бы в пределах одной комнаты и между другими помещениями пансионата.

Впрочем, даже если в пансионате нет публичных открытых сборов, от спонсорской помощи в виде предметов первой необходимости, средств гигиены и ухода за лежачими такие учреждения никогда [link href=“https://vit-di.by/information/help-us/” target=“_blank” rel=“noopener”] не откажутся [/link] - это “расходники”, которым всегда будут рады, в том числе, под Новый год.

От благотворителей - волонтёрам

Для кого-то это может показаться неожиданным, но волонтёрство и благотворительность - разные вещи. Если благотворитель помогает главным образом финансово, то волонтёр жертвует на благое дело свои время, силы и знания. Далеко не всегда у тех, у кого всё это есть, в достатке есть и финансовые средства, поэтому им также иногда требуется помощь благотворителей и спонсоров.

Например, известный многим белорусам поисково-спасательный отряд “Ангел”, который помогает белорусским правоохранителям и МЧС искать пропавших людей, не имеет постоянного финансирования. Всё, что они делают для поисков заблудивших в лесу грибников, сбежавших из дома подростков или попавших в беду малышей - оплачивается исключительно за счёт собственных средств добровольцев и пожертвований.

А ведь каждый месяц волонтёрам-поисковикам нужно оплачивать мобильную связь, закупать поисково-спасательное оборудование, обслуживать технику отряда, заправлять авто, на которых они выезжают на поиски. Помочь им в этом может и каждый из вас - просто сделав банковский перевод или даже обычный USSD-запрос.

[info_b]Подробнее о способах финансовой поддержки белорусских “ангелов”, можно узнать по [link href=“https://vk.com/angel_search?w=wall-40248319_197111” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

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Помощь лапам и хвостам

Нуждаются в помощи в праздничные дни и братья наши меньшие, которые социально защищены гораздо меньше, чем люди. По сути, помощь тем, которых люди когда-то приручили, но забыли о том, что несут теперь ответственность за своих питомцев, в Беларуси легла практически полностью на плечи волонтёров. А они, как мы выяснили раньше, сами далеко не всегда располагают достаточным количеством необходимых средств.

Поэтому - будем помогать тем, кто помогает хвостатым каждый день. Тем, кому больше по душе коты, предлагаем поучаствовать в необычном варианте “Тайного Санты”, который устроил приют “Суперкот” . На попечении этого приюта есть 36 питомцев, которые останутся жить в приюте навсегда из-за особенностей в уходе. Любой желающий может стать для одного из них Тайным Сантой.

“Если вы хотите одарить кого-то конкретного, напишите в комментариях, кого! А если просто хотите стать участником, напишите “хочу”. В ответ мы отправим вам кого-то из котиков и список того, в чём он нуждается больше всего”, - пояснили владельцы кошачьего приюта.

Любителям собак можно обратиться к многочисленным волонтёрам, которые занимаются передержкой бездомных псов. Они постоянно нуждаются и в корме, и в лекарствах, и в средствах на оплату счетов за лечение самых “проблемных” питомцев. Например, на попечении зооволонтера Светланы Гарист находится несколько больных животных, в том числе, несколько маленьких щенков. Оплатить их лечение из своего кармана волонтёры не могут, так как у приюта, где содержится порядка 200 хвостатых, накопилось немало долгов. Помочь закрыть хотя бы часть из них может каждый, связавшись с волонтёрами.

Свою помощь любители домашних питомцев могут также оказать одному из самых крупных подобных благотворительных объединений “ЗООшанс” , которое помогает бездомным животным, оказывает медицинскую помощь и ищет животным новых хозяев (как помочь - читайте по ссылке), или заглянув в минский Музей кота , который как раз открыл новогодний сезон (контакты и реквизиты для помощи ищите по [link href=“https://catmuseum.by/index.html” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link]).

Общее дело

Ещё один вариант благотворительности, о которой Telegraf.news писал и раньше, это финансовая помощь энтузиастам, которые занимаются реконструкцией и восстановлением памятников архитектуры и истории в нашей стране. Одним из таких проектов стало восстановление Любчанского замка XVI века, который располагается на берегу Нёмана в Новогрудском районе.

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Восстановление замка ведётся при поддержке местных властей, однако, она была бы невозможна без помощи волонтерских групп и энтузиастов. Список тех, кто работал над восстановлением замка, ведётся на официальном сайте фонда и в будущем планируется разместить в музейном комплексе отдельную экспозицию истории восстановления замка, в которой будет отражена тема волонтерства. Среди тех, кто так или иначе уже приложил свою руку к Любчанскому замку, есть школьники и студенты, рабочие и ученые, чиновники и руководители, врачи и учителя, белорусы и иностранцы. Всего в списке уже 1061 фамилия, и никто не мешает присоединиться к ним и вам.

Кроме того, не лишней будет и финансовая поддержка активистов. Так, на протяжении многих лет основным спонсором восстановительных работ в Любче выступало руководство «Приорбанка». Реквизиты благотворительного фонда и контакты руководства можно найти на его официальном сайте по [link href=“https://lubcza.by/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].