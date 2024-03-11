Под Пуховичами на поиск девочек 2 и 4 лет бросили внутренние войска и ОМОН. Где нашли?

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Опубликовано: 11.03.2024 07:39 , Обновлено: 11.03.2024

Вечером в воскресенье, 10 марта, в деревне Рыбцы Пуховичского района Минской области пропали две маленькие девочки - двух и четырёх лет. На их поиск бросились не только родные и близкие, но сотрудники милиции, а также МЧС, ОМОН и даже внутренние войска. К утру 11 марта стало известно, что девочек нашли.

Как рассказали в УВД Минского облисполкома, накануне вечером 2-летняя Валерия и 4-летняя Дарина гостили у бабушки и около 18:20 отправились домой на соседнюю улицу. Однако до дома (а пройти малышкам предстояло чуть более полкилометра) они не дошли.

Родители тут же сообщили о пропаже детей в милицию, и на поиски малышей бросили все возможные силы: милиция прочесывала расположенные рядом с деревней лесопосадки и организовали подворовой обход, осматривали все заброшенные дома, колодцы, в воздух даже подняли квадрокоптеры и задействовали тепловизоры.

Ночью поиски не прекращали. В ним подключились в числе прочих волонтеры поисково-спасательного отряда “Ангелы”, и это дало свои результаты: через несколько часов девочек обнаружили в нескольких километрах от дома в лесном массиве.

МВД поделилось со СМИ первыми кадрами спасения малышек:

После спасения детей доставили в в Пуховичскую больницу для медицинского осмотра.